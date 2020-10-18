Полтавська "Ворскла" залишилася без головного тренера Юрія Максимова перед матчем чемпіонату України з "Олімпіком". Максимом не зможе бути присутнім на грі через коронавірус.

Тренери "Ворскли" заразилися коронавірусом

"Ворскла" 17-го жовтня офіційно повідомила, що Юрій Максимов здав позитивний тест на коронавірус.

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Повідомляється, що Максимов почувається нормально, однак на матч проти "Олімпіка" приїхати не зможе.

Окрім Максимова, позитивні тести на коронавірус здали двоє його помічників – Віктор Уляницький та Сергій Ревута. Всі вони залишаються на самоізоляції, та продовжать курс лікування до повного одужання.

Місце Максимова на лаві запасних "Ворскли" займе тренер воротарів Сергій Долганський.

Що відомо про коронавірус у "Ворсклі"

Про те, що коронавірус добрався і до полтавської "Ворскли", стало відомо 15-го жовтня. Повідомлялося, що в клубі інфіковані як гравці, так і тренери.

Позитивний тест на коронавірус начебто здали п'ятеро гравців:

Ігор Пердута

Ібрахім Кане

Пап-Альюн Ндіайє

Павло Ребенок

Іван Пешич

У "Ворсклі" спростовували інформацію, що коронавірус виявили у Максимова.

Матч 6-го туру УПЛ "Олімпік" – "Ворскла" відбудеться у Києві 18 жовтня. Початок гри о 14:00.