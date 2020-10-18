Бразильський захисник мадридського "Реала" не проти покинути іспанську Ла Лігу та перебратись за океан.

Марсело розглядає варіант про розірвання контракту з клубом. Бразилець може покинути Мадрид вже наступного літа. Про це повідомляє Don Balon.

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Після приходу на тренерський місток Зінедіна Зідана Марсело став значно менше отримувати ігрової практики. Лідер "Реала" перетворився за короткий час у гравця ротацій. Ще рідше почали випускати гравця збірної Бразилії після трансферу Рефлана Менді.

32-річного Марсело не влаштовує така ситуація у складі "вершкових", тому він почав роздумувати над продовженням кар'єри у іншому клубі.

Пропозиція "Інтер Маямі" задовольнила б досвідченого захисника. Великим плюсом такого трансферу є те, що один із співвласників американського клубу є колишня зірка "Реала" Девід Бекхем.

Що відомо про "Інтер Маямі"?

Американський футбольний клуб з Маямі, Флорида, заснований у 2018 році.

Відомий футболіст Девід Бекхем один зі співвласників клубу.

Домашньою ареною є "Нью Форт-Лодердейл Стедіум", місткістю 18 тисяч глядачів.

Кар'єра Марсело у "Реалі"

До складу клубу "Реала" приєднався на у січні 2007 року. Встиг вже зіграти у футболці "вершкових" понад 250 матчів у національному чемпіонаті. За цей час тричі виборював титул чемпіона Іспанії та чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

У фіналі Ліги Чемпіонів 2014 року став автором гола в ворота "Атлетіко". Загалом Марсело завоював 20 трофеїв разом з "королівським клубом".

Є віцекапітаном команди після Серхіо Рамоса.