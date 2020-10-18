Нападник "Колоса" Євген Селезньов відкрив гольовий доробок після повернення в УПЛ. Форвард вийшов на другу сходинку у рейтингу найкращих бомбардирів-джокерів чемпіонату України.

У 4-му турі чемпіонату України Євгену Селезньову вдалось відкрити гольовий доробок у елітному дивізіоні. Нападник відзначився у воротах "Зорі", яка є однією з його улюблених команд – 9 разів відзначався у воротах команди з Луганська, пише 24 канал.

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Цей гол став для Селезньова 15-м у кар'єрі, коли він виходив з лави запасних у матчі. Завдяки цьому результативному удару український нападник вирвався на другу сходинку у рейтингу бомбардирів-джокерів в УПЛ, випередивши колишнього нападника "Шахтаря" Луїса Адріано, у активі якого 14 голів.

Незмінним лідером є теж ексгравець "гірників" Едуардо – 22 голи.

Хто ще входить у рейтинг (голи)

Брандау – 12

Гусєв – 12

Ребров – 12

Шацьких – 12

Шевченко – 12

Антонов – 11

Воробей – 11

Девіч – 11

Цікаво, що з усіх гравців у рейтингу лише зараз є чинним гравцем в УПЛ лише Євген Селезньов, тому він вже у найближчих матчах може стати лідером у списку джокерів.