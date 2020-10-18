"Олександрія" Шарана 18 жовтня зіграла вдома проти "Інгульця" у матчі 6-го туру УПЛ.. Гості скористались жахливими помилками суперника, але не зуміли завершити матч перемогою.

Олександрія – Інгулець 4:3

Голи: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 25, Дудка, 41 – Коваленко, 44, Бартуловіч, 67 (п), Янаков, 74 (п)

Вилучення: Лучкевич, 45 (Олександрія), Павлов, 70 (Інгулець)

Володимир Шаран з перших хвилин випустив: 18-річного голкіпера Борисенка В'ячеслава, 20-річного захисника Мельника Олександра, 21-річного захисника Владислава Бабогло, 18-річного півзахисника Дудку Микиту та 21-річного нападника Дениса Устименка, пише 24 канал.

Читайте також: Знекровлена через коронавірус "Ворскла" перемогла "Олімпік": відео

В одні ворота

Першими небезпеку створили гості, непоганий удар з-за меж штрафного завдав фланговий захисник "Інгульця" Балан, але його удару не вистачило влучності.

Вже на 7-й хвилині Грицук майстерно закрутив м'яч у дальню від воротаря стійку – голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча, 1:0.

Не пройшло і навіть п'яти хвилин, як "олександрійці" збільшили рахунок. Устименко скористався жахливою грою захисників суперника, які наче завмерли у штрафному майданчику. Денису залишалось лише перевести м'яч у ворота гостей – 2:0.

Обидві команди контролювали м'яч, але знову забили господарі. На передачу з штрафного відгукнувся Бабогло, який у стрибку в один дотик спрямував м'яч на партнера по команді Бондаренка, якому потрібно було лише переграти голкіпера – 3:0. Не такого першого тайму чекали гості.

На 41-й хвилині "Олександрія" довела рахунок до розгромного. Дудка залишився сам з м'ячем у штрафному майданчику "Інгульця" та холоднокровно переграв голкіпера – 4:0. Зовсім не клеїлась гра у гостей.

Відразу у наступній атаці футболісти "Інгульця" дещо скоротили рахунок завдяки удару Коваленка – 4:1.

Наприкінці першої 45-хвилинки "Олександрію" підвів Валерій Лучкевич, який побачив другу жовту картку у матчі за розмови та покинув поле.

Камбек "Інгульця"

Чудовий шанс у другому таймі змарнував "Інгулець". Гаряче було біля воріт господарів, де футболіст гостей впритул у падінні пробив у рамку воріт суперника – голкіпер дивом врятував власні володіння та відбив м'яч. Але він відлетів прямо у ноги гравця суперника Ковальова, але той пробив повз ворота.

Необачно зіграв капітан "Олександрії" Грицук сфолив у своєму штрафному над Бартуловічем – пенальті. Сам Младен підійшов виконати 11-метровий удар, розвівши голкіпера та м'яч у протилежні кути воріт – 4:2. Схоже, "Інгулець" був згадав, що це офіційний матч, а не товариський.

Не встиг "Інгулець" скоротити рахунок, як Віталій Павлов отримав пряму червону картку за грубий фол проти Устименка. Команди зрівнялись за кількістю гравців на полі – по десять. Устименко був змушений покинути поле з допомогою лікарів "Олександрії".

Щось неймовірне творилось у другому таймі. "Олександрія" сама створила собі проблеми – пенальті у їх ворота. Янаков пробив і правий від голкіпера кут, Борисенко вгадав напрямок удару, але не зумів врятувати ворота – 4:3.

Ковальов класно скинув на Запорожця, який головою пробив у ворота "Олександрії" – воротар Борисенко фантастично відбив потужний удар.

Наприкінці зустрічі повна перевага була у "Інгульця". "Олександрійці" начебто боялись йти вперед, щоб не відкритими вільні зони для суперника.

Підсумковий рахунок зустрічі – 4:3.

Після перемоги "Олександрія" перебуває на 7-й сходинці, у їх активі 9 очок. "Інгулець" ж розташовується на 10-му місці, у їх доробку лише 4 пункти.

Найкращі моменти першого тайму

Турнірна таблиця УПЛ