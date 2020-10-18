"Дніпро-1" 18 жовтня приймав "Десну" у 6-му турі УПЛ. Команда Ігоря Йовічевіча впевнено перемогла на власному полі суперника з Чернігова.

Дніпро-1 – Десна 2:0

Голи: Назаренко, 2, Довбик, 48 (п)

Рівна гра

Пресинг від футболістів "Дніпра-1" дав плоди вже на стартових хвилинах зустрічі. Назаренко зіграв у "стінку" з партнером по команді та без роздумів красиво пробив з-за меж штрафного майданчика у дев'ятку воріт гостей – 1:0, пише 24 канал.

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Перший м'яч "Дніпра-1"

Конопля прорвався флангом, зробив простріл на Калітвінцева, але захисник був першим на м'ячі та розрядив ситуацію.

Далі була не надто видовищна гра з обох сторін. Команди намагались знайти вільний простір, але не зуміли довести атаки до справжньої гостроти.

Небезпечний штрафний виконував Піхальонок, який видав передачу верхом на голову Адамюка, але захисник не зумів дотягнутись до м'яча.

Один з найбільш активних на полі був Назаренко, він раз по раз брав ініціативу на себе, щоб створити щось цікаве біля воріт гостей.

Доволі довго "Дніпро-1" контролював м'яч на частині поля "Десни". Адамюк спробував зробити передачу у штрафний майданчик гостей, але захисник заблокував удар та перевів м'яч лише на кутовий.

Одним із найцікавіших протистоянь цього матчу була дуель молодого Мудрика та Дугласа, але захисник не дав жодного шансу технічному вігеру.

Перша 45-хвилинка не була надто видовищною, але запам'яталась великою кількістю боротьби. Головна арбітриня матчу Катерина Монзуль дала фінальний свисток на перерву, команди не змогли більше забити голів 1:0 на користь господарів.

Впевнена гра "Дніпра-1"

Після перерви Булеца відгукнувся на передачу з флангу – Стійка. М'яч полетів у ноги Сергію, який віддав пас у ногу Когуту, але захисник вирішив сфолити – Монзуль вказує на 11-метрову позначку. Пробивати пенальті пішов Довбик – Паст вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись до м'яча, 2:0.

Гол Довбика

Одразу ще один момент у "Дніпра-1". Булеца класно пробив, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Дуже спекотно було у штрафному майданчику команди Рябоконя. Когут вистрибнув вище всіх, пробивши головою – Паст врятував ворота.

Тотовицький впритул пробивав у ворота господарів – захисник Дуглас усім тілом вибив м'яч з лінії воріт.

Команда Рябоконя поступалась у рахунку 2:0, але атакувати продовжували футболісти "Дніпра-1".

Наприкінці матчу Калітвінцев дуже гостро пробив у сторону воріт суперника – м'яч розминувся поруч зі стійкою.

Фінальний свисток Монзуль зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.

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