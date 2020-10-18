Полтавська "Ворскла" продовжила свою безпрограшну серію у чемпіонаті України сезону-2020/2021 до шести матчів. 18-го жовтня у рамках 6-го туру УПЛ полтавців здолали донецький "Олімпік".

Олімпік – Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 70

Вилучення: Якубу, 90+2 (Ворскла)

До речі: "Ворскла" залишилися без тренера перед матчем УПЛ: у Максимова таки коронавірус

Хід гри

"Ворскла", яка була знекровлена втратою п'ятьох футболістів через коронавірус, важко увійшла в гру, пише 24 канал. Полтавці зі стартом матчу опинилися під високим пресингом "Олімпіка" і мали відчутні проблеми з виходом у напад.

Донецький клуб, відчувши слабкість суперника, почав атакувати широко через фланги. Господарям "допомагали" й самі гості. На 10 хвилині Аліун подарував м'яч супернику, але Каргбо зі зручної позиції пробив у руки Різнику.

Через три хвилини Різник вимушений був парирувати складний удар Політило. Під завісу тайму Завійський намагався пробити під поперечину, але м'яч пролетів над воротами Різника.

По перерві полтавцям вдалося відвести гру зі своєї половини поля і вже донеччани почали грати на контратаках. На 59-й хвилині Пасіч втік від оборонців і завдав дальнього удару. Для Різника постріл гравця "Олімпіка" не склав проблем.

На 70-й хвилині "Ворсклі" несподівано вдалося вийти вперед. Щербак класно зачепився за м'яч у штрафному "Олімпіка" після банального закидання. Після цього Дмитро скинув на Кулача, який пробив низом і м'яч рикошетом від Цимбалюка опинився у воротах – 1:0.

Свій черговий момент "Олімпік" мав після виконання штрафного удару. Тейшейра з дальньої дистанції спрямував м'яч у нижній кут, однак Різник знову був на висоті.

На 88-й хвилині хороший момент змарнував Беніто. Кравчук віддав вертикальну передачу на хід. Легіонер "Олімпіка" пробив вище воріт, а цілив у "дев'ятку".

У компенсований час Якубу награв на вилучення: однак фол був виправданий. Якубу зірвав небезпечну атаку "Олімпіка".

У підсумку "Ворскла" відстояла важку та важливу перемогу, яка дозволила полтавцям зрівнятися за набраними очками з лідером турнірної таблиці "Динамо".

Олімпік – Ворскла відеоогляд