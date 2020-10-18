УЄФА затвердив бригади арбітрів на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Став відомий арбітр, який розсудить матч "Динамо" – "Ювентус".

На матч "Динамо" – "Ювентус" призначена румуно-німецька бригада арбітрів. Про це повідомляє сайт УЄФА. Дивіться також: "Ювентус" не зміг здолати найгіршу команду Італії перед грою з "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Асистенти: Октавіан Шоврім і Себастьян Георге (обидва – Румунія)

Відеопомічник рефері: Бастіан Данкерт (Німеччина)

Асистент відеопомічника рефері: Харм Осмерс (Німеччина)

Четвертий суддя: Себастьян Колцеску (Румунія) Хацеган та українські команди 40-річний Хацеган раніше працював на 11 матчах за участю українських команд: перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ 2020/21 "Гент" – "Динамо" (1:2) груповий етап ЛЧ 2016/17 "Наполі" – "Динамо" (0:0) кваліфікація Євро–2016 Північна Македонія – Україна (0:2) груповий етап ЛЧ 2015/16 "Шахтар" – "Мальме" (4:0) груповий етап ЛЧ 2013/14 "Реал Сосьєдад" – "Шахтар" (0:2) матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ 2011/12 "Олімпіакос" – "Металіст" (1:2) 3-й кваліфікаційний раунд ЛЄ 2011/12 "Сент-Патрікс" – "Карпати" (1:3) груповий етап ЛЄ 2011/12 "Динамо" – "Сток Сіті" (1:1) груповий етап ЛЧ 2011/12 АПОЕЛ – "Шахтар" (0:2) кваліфікація юнацького ЧЄ-2010 Україну U-19 – Швеція U-19 (1:0) кваліфікація юнацького ЧЄ-2010 Чорногорія U-19 – Україна U-19 (1:1) Поєдинок "Динамо" – "Ювентус" відбудеться 20 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Почато гри о 19:55.