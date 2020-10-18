"Динамо" дізналося арбітра, який розсудить матч з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів
УЄФА затвердив бригади арбітрів на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Став відомий арбітр, який розсудить матч "Динамо" – "Ювентус".
На матч "Динамо" – "Ювентус" призначена румуно-німецька бригада арбітрів. Про це повідомляє сайт УЄФА.
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- Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)
- Асистенти: Октавіан Шоврім і Себастьян Георге (обидва – Румунія)
- Відеопомічник рефері: Бастіан Данкерт (Німеччина)
- Асистент відеопомічника рефері: Харм Осмерс (Німеччина)
- Четвертий суддя: Себастьян Колцеску (Румунія)
Хацеган та українські команди
40-річний Хацеган раніше працював на 11 матчах за участю українських команд:
- перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ 2020/21 "Гент" – "Динамо" (1:2)
- груповий етап ЛЧ 2016/17 "Наполі" – "Динамо" (0:0)
- кваліфікація Євро–2016 Північна Македонія – Україна (0:2)
- груповий етап ЛЧ 2015/16 "Шахтар" – "Мальме" (4:0)
- груповий етап ЛЧ 2013/14 "Реал Сосьєдад" – "Шахтар" (0:2)
- матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ 2011/12 "Олімпіакос" – "Металіст" (1:2)
- 3-й кваліфікаційний раунд ЛЄ 2011/12 "Сент-Патрікс" – "Карпати" (1:3)
- груповий етап ЛЄ 2011/12 "Динамо" – "Сток Сіті" (1:1)
- груповий етап ЛЧ 2011/12 АПОЕЛ – "Шахтар" (0:2)
- кваліфікація юнацького ЧЄ-2010 Україну U-19 – Швеція U-19 (1:0)
- кваліфікація юнацького ЧЄ-2010 Чорногорія U-19 – Україна U-19 (1:1)