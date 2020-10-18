Керівник Top Rank Боб Арум прокоментував суддівство у поєдинку Ломаченко – Лопес. Промоутер українця не погодився з думкою одного з суддів, який віддав колосальну перевагу американському боксеру.

Боб Арум категорично не погоджується з рішеннями судді Джулії Ледерман. Його слова цитує журналіст The Athletic Майк Коппінджер у своєму Twitter-акаунті.

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Критика у сторону судді

"Нарахувала перемогу Лопеса по раундах 7:5. Добре, можливо, хтось побачив 8:4. Але в цьому бою не можна було ставити 11:1 і стверджувати, що вона стежила за тим, що відбувається на рингу. Дев'ятий, десятий і одинадцятий раунди навіть не були близькими", – заявив Арум.

Arum: Lopez won, 7-5 is way I scored it. I can see 8-4, that’s a possibility. But you can’t score it 11 rounds to 1 and say you watched the fight. Ninth, 10th and 11th weren’t close. I would advise any fighter that I have to ask for the commission not to appoint Julie Lederman — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

За його словами, він буде радий, якщо вона не буде судити поєдинки за участь його бійців.

Хто така Джулі Ледерман? Суддя з 24-річним стажем (займається суддівством з 1996-го року), живе в Нью-Йорку, їй 52 роки. Два роки тому вона працювала на бою Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом, в якому українець нокаутував венесуельца в 10-му раунді. Тоді на її записках був рахунок 85:85, а у Стіва Вайсфельда (також на "файті" з Лопесом працював) – 86:84 на користь українця.

Вона не бачила бій

Всі троє суддів вирішили, що переміг Лопес, проте їхні оцінки істотно відрізнялися. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.

Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.