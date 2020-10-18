Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос може пропустити матч у Лізі чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Цей матч не є пріоритетом для Зінедіна Зідана.

Серхіо Рамос може зіграти у стартовому матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", який відбудеться у Мадриді вже 21 жовтня. Не виключено, що захисника побережуть для "Ель-класико". Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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Шанс для "Шахтаря"

Рамос отримав травму у матчі проти "Кадіса", у якому "мадридці" несподівано поступились супернику 0:1. У перерві матчу Зідан замінив іспанця. Серхіо пошкодив коліно у епізоді з форвардом Ентоні Лосано, який відзначився єдиним голом у зустрічі.

Детальне обстеження Рамоса не показало серйозної травми. 34-річний центральний захисник спробує відновитися до середи (21 жовтня), але поєдинок з "гірниками" не буде в пріоритеті. Зідан може приберегти лідера своєї команди до 24 жовтня, коли "Реал" зіграє проти "Барселони" у чемпіонаті Іспанії.

У новому сезоні Рамос провів у футболці "вершкових" 5 матчів та відзначився 1 голом.