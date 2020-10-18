Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу втратив не тільки титули, але й рейтинг. Ломачено більше не перебуває серед лідерів P4P за версією BoxRec.

Ломаченко вибув за межі топ-20

Василь Ломаченко опустився на 27-е місце рейтингу найкращих боксерів pound-for-pound (P4P). Про це повідомляє 24 канал.

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До цього Ломаченко постійно був серед лідерів. Теофімо Лопес піднявся на 11-е місце. Він є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Серед українців у рейтингу найкращим залишається Олександр Усик, який займає 17-е місце.

Лідирує в рейтингу pound-for-pound мексиканець Сауль Альварес.



Рейтинг P4P / Скриншот

Що таке P4P? Термін, що використовується у боксі щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії. Рейтинг P4P складають декілька видань. Найавторитетніший – журнал The Ring. Також ідентичний рейтинг виходить у TBRB, BoxRec, BWAA та ESPN.

За версією BWAA та ESPN Ломаченко продовжує бути першим номером. Також Ломаченко утримує другу сходинку в рейтингу The Ring.