Зацікавленість з Європи
Роман Яремчук відзначився у двох поспіль матчах на Євро-2020. Нападник засмутив голкіперів Нідерландів та Північної Македонії.
Цікаво Україна перервала серію поразок на Євро після гри проти Північної Македонії
У поєдинку проти нідерландців футболіст групи атаки зрівняв рахунок на табло 2:2. А у грі проти Північної Македонії подвоїв перевагу команди Андрія Шевченка.
- Зустріч проти Нідерландів завершилась болючою поразкою українців 3:2. Наших футболістам майже вдалось відібрати очки у фаворита групи С. Лише гол наприкінці протистояння забрав з-під носа українців мирову.
- Двобій проти македонців міг завершитись не так позитивно. Ярмоленко та Яремчук відзначились у "синьо-жовтій" футболці у першій 45-хвилинці. А от у другій суперник скоротив перевагу до мінімуму, а Маліновський не зміг реалізувати пенальті. У підсумку – 2:1 перемога України.
Своєю грою нападник зацікавив топові європейські клуби. Форвардом цікавиться німецький Вольфсбург та англійський Вест Хем. Нинішній клуб Яремчука бельгійський Гент хоче виручити за гравця від 25 до 30 мільйонів євро. Команда Бундесліги вже готує пропозицію.
Коротко про відхід Яремчука із Гента
- ЗМІ повідомляли, що італійська Рома двічі цікавилась послугами Яремчука та була готова запропонувати суму у розмірі 12 мільйонів євро. Вже колишній головний наставник "вовків" Паулу Фонсека спростував ці чутки.
- Футболістом груп атаки цікавились португальський Спортинг, бельгійський Брюгге та лондонський Арсенал. Сам футболіст хотів покинути клуб, але в один момент змінив свою позицію та залишився у команді.
- У Генті не стали заперечувати та пішли назустріч Роману. Вони дали гарантію українцю, що той покине клуб вже влітку 2021 року після чемпіонату Європи. Все заради того, щоб дати шанс Яремчуку зіграти за збірну України на турнірі.
- Форвард заявив, що не бачить перепон для того, щоб в майбутньому стати гравцем донецького Шахтаря.
- На одному з матчів чемпіонату Бельгії був присутній скаут Ніцци.