Зацікавленість з Європи

Роман Яремчук відзначився у двох поспіль матчах на Євро-2020. Нападник засмутив голкіперів Нідерландів та Північної Македонії.

Цікаво Україна перервала серію поразок на Євро після гри проти Північної Македонії

У поєдинку проти нідерландців футболіст групи атаки зрівняв рахунок на табло 2:2. А у грі проти Північної Македонії подвоїв перевагу команди Андрія Шевченка.

Зустріч проти Нідерландів завершилась болючою поразкою українців 3:2. Наших футболістам майже вдалось відібрати очки у фаворита групи С. Лише гол наприкінці протистояння забрав з-під носа українців мирову.

Двобій проти македонців міг завершитись не так позитивно. Ярмоленко та Яремчук відзначились у "синьо-жовтій" футболці у першій 45-хвилинці. А от у другій суперник скоротив перевагу до мінімуму, а Маліновський не зміг реалізувати пенальті. У підсумку – 2:1 перемога України.

Своєю грою нападник зацікавив топові європейські клуби. Форвардом цікавиться німецький Вольфсбург та англійський Вест Хем. Нинішній клуб Яремчука бельгійський Гент хоче виручити за гравця від 25 до 30 мільйонів євро. Команда Бундесліги вже готує пропозицію.

Цікаво! У цьому сезоні Роман відіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів. Його угода за бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Після Євро-2020 його трансферна вартість може значно зрости.

Коротко про відхід Яремчука із Гента