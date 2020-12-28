Футболіст збірної України Роман Яремчук повернувся на радари італійської Роми. Римський клуб, який давно стежить за Романом, прагне викупити контракт українця у Гента.

За інформацією авторитетного видання La Gazzetta dello Sport, Роман Яремчук перебуває у шорт-листі Роми. Про це повідомляє Calcionews24.

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Рома хоче підсилити атаку

Повідомляється, що наставник Роми Паулу Фонсека хоче підсилити лінію атаки під час зимового трансферного вікна у січні.

Рома готова купити нового футболіста, якщо вдасться віддати Карлеса Переса в оренду.

Окрім трансферу Яремчука, Рома розглядає варіант з поверненням Стефана Ель-Шаараві або купівлею ексгравця Шахтаря Бернарда з Евертона.

Чи продасть Гент Яремчука

Український футболіст від початку сезону-2020/2021 заявляє, що хоче покинути Гент.

У підсумку Гент не продав Яремчука. За попередньою інформацією, Гент готовий прийняти пропозицію, від якої не можна відмовитися. Бельгійці розраховують продати Романа за понад 10 мільйонів євро.

У цьому сезоні Яремчук забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі за 22 матчі у футболці Гента.