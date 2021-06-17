Нереалізований пенальті українців

Класний перший тайм був у виконанні українських футболістів. Команда Андрія Шевченка з комфортним рахунком 2:0 пішла на перерву.

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Після відпочинку сценарій матчу був не найкращим для українців. Караваєв сфолив на супернику у власному штрафному – пенальті. Бущан парирував удар, але першим на добиванні був все той же Аліоскі.

На 83-й хвилині матчу українська збірна отримала право на 11-метровий удар. До позначки підійшов Руслан Маліновський. Голкіпер вгадав напрямок удару півзахисника. Руслану не вдалось розмочити валідольний рахунок зустрічі 2:1.

Відео нереалізованого пенальті Маліновського