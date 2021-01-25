Щедра сума: італійський гранд веде перемовини щодо купівлі Яремчука
Італійська Рома не втрачає надії оформити трансфер українського нападника Гента Романа Яремчука. Італійський гранд вже запропонував за гравця щедру суму.
Забивний форвард Гента Роман Яремчук таки може переїхати в італійську Серію А. Головний наставник Роми Паулу Фонсека хоче бачити у складі своєї команди гравця збірної України, повідомляє VOETBAL24.BE.
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Рома не втрачає надії
Представники Роми зробили ще одну спробу отримати Яремчука. "Вовки" запропонували бельгійцям за трансфер Романа 12 мільйонів євро. Перемовини вже у активній стадії, але одна перешкода таки буде. Гент хоче виручити за продаж українця якомога найбільшу суму відступних.
Раніше повідомлялось, що Яремчук змінив свою позицію щодо відходу з клубу. Роман не хоче покидати бельгійську команду, щоб підійти до Євро-2020 у максимальній фізичній формі. Вже після чемпіонату Європи повинна вирішитись доля українського нападника у Бельгії. Але, як бачимо, це може стати значно швидше.
Гент готовий відпустити футболіста лише за понад 20 мільйонів євро відступних. Рома ж віддає за гравця значно меншу суму. Цікаво, чи вдасться "вовкам" таки отримати форварда з України.
- У цьому сезоні українець провів у футболці бельгійців 25 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 12 голів та ще чотири рази асистував партнерам по команді.
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