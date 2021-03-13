Топ-клуб АПЛ зацікавився футболістом збірної України Яремчуком
Забивний форвард Роман Яремчук може змінити Бельгію на дощову Англію. Арсенал зацікавився нападником збірної України.
Джерело:Indosport
Несподіваний кандидат на Яремчука
Роман Яремчук продовжує забивати за Гент у чемпіонаті Бельгії. Своєю грою українець привертає увагу все більшої кількості клубів, серед яких з'явився справжній гранд АПЛ.
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Вже влітку 2021 року Арсенал покине французький форвард Александер Ляказетт. Тому керівництво "канонірів" вже шукає йому заміну. Серед претендентів на цю позицію не обійшлось і без українського сліду.
Боси англійців зацікавились послугами українського легіонера, який вже після Євро-2020 покине Гент. Цим може скористатись лондонський клуб, який зможе отримати футболіста у статусі вільного агента.
Хто серед конкурентів Яремчука на трансфер в Арсенал
- Одсонн Едуар (Селтік)
- Андре Сілва (Айнтрахт)
До слова, у цьому сезоні Яремчук – найкращий бомбардир Гента, у його доробку 18 голів у 32 матчах. Ще 5 разів форвард відзначався асистом.
Відхід Яремчука з Гента: коротко
- Українець вже давно прагне покинути бельгійський клуб, який зараз перебуває у таблиці лише на далекому 11 місці. Однак за деякий час Яремчук змінив свою позицію та вирішив залишитись у команді до літа 2021 року.
- У Генті все-таки пішли назустріч Роману та дали гарантію українцю, що той покине клуб вже влітку 2021 року. Гент пообіцяв продати його після чемпіонату Європи. Все заради того, щоб дати шанс Яремчуку потрапити у збірну України та зіграти на важливому турнірі. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду.
- Раніше на футболіста претендували Рома, Брюгге та Спортинг.
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