Головний наставник Роми Паулу Фонсека розставив усі крапки над "і" у чутках про трансфер нападника Романа Яремчука у його команду. Португалець спростував дану інформацію.

Спростування чуток

Відразу декілька клубів зацікавились послугами Романа Яремчука після того, як нападник висловив бажання покинути Гент. За повідомленнями ЗМІ, серед цих команд була Рома.

Варте уваги Чи зможе Шахтар прийти до тями від нокдауну в матчі з Ромою: анонс на Лігу Європи

Однак португальський наставник "вовків" вже спростував цю інформацію. Рома не проявляла жодного інтересу до українського форварда.

Ніяких перемовин із моєю участю щодо нього не було. Якщо вже так підходити до таких моментів, то можна було б писати про будь-якого гравця Шахтаря, який теоретично міг би стати частиною Роми. Знаю, що таких новин було багато, але це неправда,

– заявив Фонсека.

Також тренер привідкрив карти про зацікавленість у послугах бразильського лідера "гірників" Тайсона: "Готовий підтвердити, що раніше у нас дійсно був інтерес до Тайсона. Але зараз ми не цікавимось жодним із гравців донецького клубу".

До слова, Яремчук провів у футболці Гента 33 матчі у всіх турнірах. У складі бельгійців зараз українець – найкращий бомбардир клубу, наколотивши у ворота суперників 18 голів та віддав 5 асистів.

Трансфер Яремчука з Гента: коротко