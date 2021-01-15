Український нападник Роман Яремчук, швидша за все, залишиться у Генті до завершення сезону-2020/2021. Бельгійський клуб відмовився продати Яремчука у португальський Спортинг.

Про те, що Гент відмовився продати Романа Яремчука у Спортинг, повідомляє footnews.be з посиланням на HLN.

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Гент не влаштувала пропозиція

Повідомляється, що Спортинг, у якому розпочинав кар'єру Кріштіану Роналду, запропонував Генту 10 мільйонів євро за Яремчука, але отримав відмову.

Українець висловив бажання залишитися у Бельгії, хоча донедавна просив його продати в інший клуб. На рішення Яремчука начебто вплинуло хороше взаєморозуміння з головним тренером Хейном Ванхазебруком.

За інформацією джерела, на 25-річного Романа – великий попит. Зокрема, у послугах українця начебто зацікавлена італійська Рома. Втім, отримані пропозиції поки не виправдовують очікувань Гента.

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