Яремчук розлючений на Гент і хоче негайно покинути команду
Форвард збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук залишився вкрай незадоволений тією обставиною, що бельгійський клуб не продав його в зимове трансферне вікно
Джерело: voetbal24
У січні ходили чутки, що Рома і Спортинг проявляють предметний інтерес до трансферу українця. Сам форвард також хотів покинути бельгійський чемпіонат і спробувати свої сили в іншій лізі.
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Однак рада директорів Гента порахував, що пропозиції були недостатньо щедрими в фінансовому плані і відхилила їх. У той час, як представники Яремчука дотримувалися іншої думки – запропонована сума виглядала конкурентною.
За даними джерела, в світлі останніх подій Яремчук прийняв кардинальне рішення і хоче покинути клуб якомога швидше. У деяких лігах трансферне вікно ще відкрите, але, якщо не вийде здійснити мрію взимку, українець піде з Гента після закінчення чемпіонату.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Яремчука у 11 мільйонів євро.
- Чинний контракт Романа з Гентом розрахований до кінця червня 2023 року.
- У цьому сезоні український форвард виходив у футболці бельгійців у 26 матчах у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.
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