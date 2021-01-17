Роман Яремчук не налаштований покидати Гент взимку 2021 року. Забивний нападник прагне підійти у найкращій формі до поєдинків за збірну України на Євро-2020.

Багато розмов було навколо відходу Романа Яремчука з бельгійського Гента. Нападник мав конфлікт вже з екстренером команди, але навіть після його відставки продовжував вимагати трансфер. Тепер форвард несподівано забажав залишитись у клубі до літа 2021 року, повідомляє HLN.

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Неочікуване рішення Яремчука

Схоже, 25-річний футболіст зі Львова ще пів сезону точно зіграє у футболці Гента. Яремчук планує викладатись на повну, щоб у 100-відсотковій фізичній формі підійти до матчів збірної України на чемпіонаті Європи 2020 року.

Вже після Євро вирішиться доля українського нападника у бельгійському клубі. Гент готовий відпустити українця лише за понад 20 мільйонів євро відступних. Пропозиції з меншими сумами керівництво клубу не розглядатиме.

Раніше повідомлялось, що Спортинг хотів бачити у своєму складі Романа, але бельгійці відмовили португальцям. Представники Спортинга потім спростували цю інформацію, вони не виходили на Гент, щоб купити українського форварда.

У цьому сезоні Яремчук зіграв за "буйволів" у 22 поєдинках, у яких відзначився хорошою результативністю. У майже кожному другому матчі українець змушував голкіперів суперників діставати м'яч з власних володінь – 11 голів. Ще чотири рази нападник асистував на партнерів по команді.