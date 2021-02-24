Бельгійський Гент готовий відпустити українського форварда Романа Яремчука. Клуб чекає привабливу пропозицію.

Роман Яремчук таки зможе перебратись в інший клуб. Що ж дозволить українському нападнику покинути Гент? Влітку керівництво клубу розглядатиме лише щедрі пропозиції від інших команд.

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Гарантія від Гента

У Гента та Яремчук є усні домовленості щодо його майбутнього трансферу. Гравець збірної України отримав 100% гарантію про відхід з бельгійського клубу вже влітку 2021 року. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 11 мільйонів євро. Контракт Яремчука з Гентом розрахований до кінця червня 2023 року.

Найкращий бомбардир команди

Зараз футболіст є найкращим бомбардиром у складі Гента у цьому сезоні. У 22 матчах українець наколотив 14 голів у чемпіонаті Бельгії. Загалом у всіх турнірах провів 30 поєдинків, у яких забив 17 результативних ударів та 5 разів асистував партнерам по команді.

Від лідера бомбардирських перегон українця відділяють 9 м'ячів. Перше місце у цьому рейтингу посідає нігерійський нападник Генка Пол Онуачу.