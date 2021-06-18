Заинтересованность из Европы

Роман Яремчук отличился в двух подряд матчах на Евро-2020. Нападающий огорчил голкиперов Нидерландов и Северной Македонии.

Интересно Украина прервала серию поражений на Евро после игры против Северной Македонии

В поединке против голландцев футболист группы атаки сравнял счет на табло 2:2. А в игре против Северной Македонии удвоил преимущество команды Андрея Шевченко.

Встреча против Нидерландов завершилась болезненным поражением украинцев 3:2. У наших футболистов почти удалось отобрать очки у фаворита группы С. Только гол в конце противостояния забрал из-под носа украинцев мировую.

Поединок против македонцев мог завершиться не так положительно. Ярмоленко и Яремчук отличились в "сине-желтой" футболке в первой 45-минутке. А вот во второй соперник сократил преимущество до минимума, а Малиновский не смог реализовать пенальти. В итоге – 2:1 победа Украины.

Своей игрой нападающий заинтересовал топовые европейские клубы. Форвардом интересуется немецкий Вольфсбург и английский Вест Хэм. Нынешний клуб Яремчука бельгийский Гент хочет выручить за игрока от 25 до 30 миллионов евро. Команда Бундеслиги уже готовит предложение.

Интересно! В этом сезоне Роман сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов. Его соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро. После Евро-2020 его трансферная стоимость может значительно возрасти.

Коротко об уходе Яремчука с Гента