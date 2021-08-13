Спочатку були брати Клички, а потім – всі інші…

Покоління українців, які народилися у перші роки Незалежності України, зростали паралельно з досягненнями братів Кличків – Володимира та Віталія. Переоцінити внесок Кличків у розвиток України – неможливо.

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До сьогодні у багатьох країнах світу маркером України залишається прізвище Кличко. Саме з двома велетнями та видатним футболістом Андрієм Шевченком Україна досі асоціюється в іноземців.

Клички – це романтика українського боксу, коли один брат мстить за іншого. Клички – це про братерську підтримку та спільне прагнення до мети.

До професійного боксу обидва можуть похвастатися чималими досягненнями. Якщо Віталій був успішним кікбоксером, то Володимир – олімпійський чемпіон 1996 року.

Обидва успішно дебютували у професіоналах у листопаді 1996 року в Німеччині. Віталій виграв 27 боїв поспіль, коли Володимир – 24. Кличко-старший має унікальний рекорд з 27 поспіль виграних поєдинків достроково.

Окрім того, Віталій один з небагатьох боксерів, який ніколи не був навіть у нокдаунах попри дві поразки технічним рішенням. Бій за титул WBC з Ленноксом Льюїсом у 2003 році назавжди увійде до класики світового боксу.

Віталій володів титулами чемпіона світу WBO та WBC. За версією WBC за українцем закріплений статус "Вічного чемпіона".



Брати Клички / Фото AP

Кличко-молодший зазнав 5 поразок і після кожної невдачі українця "ховали". Однак Володимир повертався ще сильнішим та здобував перемоги. Йому вдалося зібрати титули WBA, WBO, IBF.

Володимир – рекордсмен за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23.

Клички стали першим братами-боксерами, які одночасно утримували всі найпрестижніші титули чемпіона світу.

Аліна Шатернікова – єдина українська чемпіонка

Серед українських чемпіонів з боксу знайшлося місце і жінці. Досі найсильнішою українською боксеркою залишається Аліна Шатернікова.

Вперше Шатернікова заявила про себе у 1999 році. Тоді українка виграє титул чемпіонки Європи за версією WIBF. Аліна тричі захистила титул.

У 2000 році Шатернікова отримала шанс завоювати престижний титул чемпіонки світу за версією WIBF. Попри домінування Аліни судді віддали скандальну перемогу німкені Регіні Хальміх.

Через рік Шатернікова отримала шанс взяти реванш, але знову завдала поразки.



Аліна Шатернікова / Фото фейсбук Аліни Шатернікової

Попри невдачі Аліна не здалася і продовжила йти до своєї цілі. Пік кар’єри Шатернікової настав у 2002 році, коли вона нарешті стала чемпіонкою світу.

Українка перемогла Кеті Браун. У 2005 році спортсменка виграла чемпіонат світу у Києві. Тоді Шатернікова стала володаркою поясу за версією Global Boxing Union.

Незламні Сидоренко і Дзиндзирук

Вагомий внесок у розвиток українського зробив Володимир Сидоренко, який виступав у легшій ваговій категорії.

Однією із сильних сторін українського боксу є любительський рівень. Перед тим, як стати чемпіоном світу у професіоналах, Сидоренко досяг значних висот у любителях. У 2000 році Володимир став бронзовим призером Олімпіади.

Окрім того, українець двічі виграв чемпіонат Європи. У 2001 році Сидоренку вдалося завоювати срібло чемпіонату світу.

Після цього Володимир наважився перейти у професіонали. До чемпіонського бою Володимир провів 16 боїв, у яких здобув перемоги. У 2005 році українець завоював титул WBA, який утримував до 2008 року. Володимир провів 6 успішних захистів.



Володимир Сидоренко / Фото Getty Images

Видатну кар'єру боксера провів Сергій Дзиндзирук, який досяг значного успіху в любителях і професіоналах. На аматорському рівні кримчанину вдалося двічі стати призером чемпіонатів Європи та виграти "срібло" чемпіонату світу.

Перехід Сергія у профі відбувся у 1999 році. Українець виграв аж 37 боїв поспіль. Шлях до титулу Сергія розпочався у 2003 році, коли він завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в першій середній вазі.

У 2005 році Дзиндзирук виграв повноцінний титул WBO, який утримував до 2011 року. Сергій провів 7 захистів поясу.

У 2010 році непереможний Дзиндзирук вийшов на бій за вакантний пояс WBC і The Ring в середній вазі проти дуже відомого і досвідченого аргентинця Серхіо Мартінеса. Зміна ваги не пішла на користь Сергію і він зазнав болючої поразки.



Сергій Дзиндзирук / Фото AP

Титул WBO залишився у руках українця, адже він не був на кону бою з Мартінесом. Але у жовтні 2011 року Дзиндзирук таки втратив пояс. WBO позбавила українця титулу, адже він довго не захищав його.

Однією з причин цього були проблеми промоутерської компанії Universum, з якою співпрацював Дзиндзирук. У 2013 році українець програв Браяну Вері, після чого завершив кар'єру.

Андрій Котельник

Непростий шлях до звання чемпіона світу довелося подолати львів'янину Андрію Котельнику. Як і більшість українських боксерів, Котельник вирішив розвивати кар'єру в Німеччині. На старті професійних виступів українець виграв 23 бої поспіль.

Двічі Котельнику довелося битися проти француза Сулеймана Мбає, який у підсумку став знаковим у кар'єрі Котельника. У 2004 році саме француз завдав першої поразки Котельнику, після чого Андрій не без проблем повернувся на шлях до титулу.



Андрій Котельник / Фото boxing.de

Бійці влаштували реванш у 2007 році за титул WBA. Мбає відстояв пояс завдяки сумнівному рішенню суддів.

Переглянувши бій, у WBA вирішили знову надати Котельнику статус офіційного претендента. У 2008 році Андрій своїм шансом скористався. Він побив британця Гевіна Різа та здобув титул.

На жаль, Котельник утримував пояс тільки до 2009 року, провівши два успішні захисти. Андрій втратив титул у бою з потужним Аміром Ханом.

Юрій Нужненко і В'ячеслав Сенченко

У боксі часто буває, що за титул б'ються представники однієї країни. Хоч для України це рідкість, але такий поєдинок мав місце у 2010 році. Ринг звів Юрія Нужненка та В'ячеслава Сенченка.

Шлях Нужненка до звання чемпіона світу розпочався у 2006 році, коли він виграв титул WBA Inter-Continental у напівсередній вазі. Через рік Юрій завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA.

У 2008 році Нужненко став повноцінним чемпіоном. WBA оголосила Нужненка чемпіоном світу в напівсередній вазі, адже попередній володар титулу Антоніо Маргарито був визнаний суперчемпіоном. Того ж року Юрій захистив пояс, але втратив у бою із Сенченком.

Надзвичайно вдало у професійному боксі дебютував Сенченко. Українець вправно перемагав суперника за суперником і здобув титули інтерконтинентального чемпіона світу за версією IBF, а згодом і WBA.

У 2010 році Нужненко та Сенченко зустрілися у Донецьку. Перемогу за очками здобув Сенченко та відібрав титул WBA.



Фото RingSide24

Провівши три успішні захисти поясу, В'ячеслав поступився Полу Маліньяджі й втратив титул. Після цього Сенченко здобув ще 5 перемог при одній поразці. Мабуть, найбільш знаковий бій Сенченка відбувся у 2012 році.

В'ячеслав відправився у Велику Британію для зустрічі із зірковим Ріккі Хаттоном. Британець перемагав за очками у видовищному поєдинку, але в 9 раунді Сенченко нокаутував Хаттона ударом в печінку та відправив на пенсію!

Як Сенченко переміг Хаттона – відео

Віктор Постол

Український "айсмен" – один з яскравих прикладів боксера, який має залізну волю до перемоги. Віктор виграв 27 боїв поспіль перед тим, як отримав шанс стати чемпіоном світу.

У 2015 році Постол зустрівся з аргентинцем Лукасом Мартіном Матіссе та виграв вакантний титул WBC у першій напівсередній вазі.

Постолу вдалося стати тільки четвертим українцем, який завоював найпрестижніший титул у боксі. На жаль, Віктор недовго утримував звання чемпіона світу.

У 2016 році українець провів об'єднавчий бій проти Теренса Кроуфорда, який володів титулом WBO. Постол поступився американцю, але не дозволив тому виграти нокаутом. Кроуфорд – один з еталонних боксерів, який вже 37 боїв не знає гіркоти поразок.



Віктор Постол / Фото AFP

Невдача не зламала Постола, який попри ще одну поразку Джошу Тейлору отримав свій другий шанс. Улітку 2020 року "айсмен" зустрівся з Хосе Раміресом за титули WBC та WBO.

У напрочуд рівному поєдинку судді віддали перемогу Раміресу. Багато експертів, журналістів та фанатів боксу зійшлися на тому, що Постол заслуговував принаймні на нічию.

Хай там як, українець після поразки планує змінити вагову категорію та поборотися за інші титули.

Золоте покоління олімпійців

У 2012 році збірна України з боксу провела, мабуть, найбільш успішну кампанію на Олімпійських іграх. Українці вибороли аж 5 медалей (2 золота, 1 срібло та 2 бронзи) і посіли друге місце у медальному заліку. Нашу збірну випередила тільки Велика Британія, чиїх спортсменів помітно тягнули на Іграх у Лондоні.

Бронзовими призерами Олімпіади стали Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик. Срібло дісталося Денису Берінчику. Олімпійськими чемпіонами стали Василь Ломаченко та Олександр Усик. Надалі аж троє боксерів стали чемпіонами світу.

Олександр Гвоздик став одним з небагатьох боксерів, який завоював титул WBC. Харків'янин здобув титул наприкінці 2018 року, коли брутально нокаутував Адоніса Стівенсона.

Канадець після поразки боровся за життя і, на щастя, виграв. Навесні 2019-го Гвоздик виграв свій 17 поспіль бій і захистив титул. Та вже восени пояс "втік" від Олександра. Гвоздик поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку.



Олександр Гвоздик / Фото Top Rank

Українець програв справедливо, але не показав себе на 100%. Помітними були проблеми у підготовці українця до бою.

Хай там як, Гвоздик несподівано пішов з боксу влітку 2020-го. Причина, за словами Олександра, у відсутності топ-боїв та гонорарів. Українець вирішив зосередитися на бізнесі.

Хочеться вірити, що український цвях ще не сказав свого останнього слова у боксі…

Василь Ломаченко – це уособлення не тільки українського боксу, але й світового. Ломаченко пізнав, що таке гребінь слави і як неприємно падати після поразки. Василь унікальний боксер з дивовижною технікою. Чи не найкращою серед сучасних бійців.

Уже в третьому бою на профі-ринзі дворазовий олімпійський чемпіон завоював титул WBO. Василю вдалося стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Восени 2020 року Ломаченко йшов до найбільшої мети свого спортивного життя – звання абсолютного чемпіона світу. Українець попри травму вирішив битися з Теофімо Лопесом і програв. Лома втратив аж три титули.

Василь вже повернувся після невдачі і знищив Масайоші Накатані. Ломаченко не планує зупиняти і ще обов'язково побореться за титул чемпіона світу. Можливо, навіть з Лопесом.

Олександр Усик унікальний боксер для України. Кримчанин – перший українець в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в боксі.

Олександру пощастило, що турнір WBSS проводився у першій важкій вазі і там зосередилися боксери з іншими титулами.



Олександр Усик / Фото Getty Images

До титулу WBO на турнірі Усик додав пояс WBC. У фіналі в Москві Олександр знищив Мурата Гассієва і відібрав пояси IBF та WBA. Усик став першим переможцем кубка Мухаммеда Алі.

Олександр не зупинився і перейшов у важкий дивізіон, де з українців чемпіонами були тільки брати Клички. Уже 25 вересня Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF. Вболіваймо за Усика!

Далакян – єдиний чинний чемпіон

Наразі Україна має тільки одного чинного чемпіона світу. Титул WBA у найлегшій вазі утримує досі непереможний дніпрянин Артем Далакян, який виграв усі 20 поєдинків на професійному рівні.

На любительському рівні Далакян виграв багато поєдинків, однак у збірній України був далеко не першим номером. Найбільшим досягненням Артема на ранньому етапі кар’єри була перемога на чемпіонаті світу серед військовослужбовців.

У 2011 році Далакян дебютував у професіоналах і 9 боїв поспіль провів у Донецьку. Артему вдалося стати інтернаціональним та континентальним чемпіоном за версією WBA, але на цьому він не зупинився. Боксер продовжив йти до мети.



Артем Далакян / Фото boxingnews.com.ua

У 2018 році українець переміг американця Браяна Вілорія за вакантний титул WBA. Після цього Артем провів 4 успішні захисти.

Попередній поєдинок Далакяна відбувся ще у лютому 2020 року. Попри травму Артем декласував Хосбера Переса.

Українець, мабуть, найсильніший представник свого дивізіону. Через це інші чемпіони не поспішають виставляти титули на кін у бою з Артемом. Очевидно, що в Далакяна є все, щоб здобути нові титули. Для цього потрібні тільки нові бої!