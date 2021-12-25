Україна б'є у відповідь: чемпіонство Усика і повернення Ломи – боксерські підсумки 2021 року

Після складного 2020 року, коли поразок зазнали Василь Ломаченко, Віктор Постол, та Сергій Дерев'янченко, українські боксери зібрали волю в кулак та завдали удару у відповідь у 2021-у. Підбиваємо підсумки боксерського року для України. Спойлер – було багато перемог.

Камбек Ломаченка

Чемпіона світу у трьох вагових категоріях не списав з рахунків хіба лінивий. Проте Ломаченко повернувся і зробив це ефектно. Василь восени 2020-го прикро втратив пояси WBC Franchise, WBA, WBO, програвши Теофімо Лопесу.

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Випадковість поразки Ломаченка довела не тільки травма плеча українця, але й безликий бій Теофімо проти Джорджа Камбососа й втрата поясів.

Тривай час Ломаченко не міг знайти собі суперника. Чемпіон WBC Девін Хейні натякав на бій з Ломаченком, проте зустріч так і не відбулася. Натомість Ломаченко, прагнучи добитися реваншу з Лопесом, взявся за екссуперників американця.

Влітку українець декласував Масайоші Накатані, з яким Лопес мучився 12 раундів. Ломаченко ефектно нокаутував японця. А наприкінці року Василь зустрівся з Річардом Коммі.

Побити ганця ефектніше, аніж це зробив Лопес, Ломаченко не зміг. Теофімо брутально виробив Річарда, коли Ломаченко зводив Коммі у глибоку воду та переміг рішенням суддів.



Коммі – Ломаченко / Фото Getty Images

Боб Арум, промоутер Ломаченка, хоче звести Василя з Шакуром Стівенсоном. Проте ціль Ломаченка не гроші, а титули. Відтак, Василь хоче зустрітися з Камбососом. Але претендентів на зустріч з австралійцем – хоч греблю гати.

Джорджу буде найлегше домовитися про поєдинок з українцем та провести його в рідній Австралії. Але й ризик проти Ломаченка вкрай високі для Камбососа. Якщо Ломаченко отримає бій з австралійцем, то легко поверне собі титули.

Якщо ж Камбосос вибере іншого суперника, то Ломаченко навряд чи у 2022-у отримає свій титульний шанс. Навіть якщо WBO зробить його офіційним претендентом.

Берінчик – готовий претендент на титул

З топових українських боксерів найчастіше бився у 2021 році Денис Берінчик. У непереможного бійця з Луганщини два боксерські поєдинки та один на голих кулаках.

Олександр Усик жартує, що в Дениса ще декілька вуличних боїв, про які ми не знаємо.

На початку 2021 року Берінчик зустрівся з чилійцем Хосе Санчесом. Здавалося, що Денис нарешті отримав сильного суперника, адже чилієць був високо у рейтингу WBO. Але бій показав, що українцю, на жаль, привезли черговий мішок.

Перспектив битися за титул у Берінчика не було. А суперники, як Санчес, набридли боксеру. Тому українець несподівано прийняв рішення спробувати свої сили у боях на голих кулаках.



Денис Берінчик / Фото K2

Денис провів бій проти російського ірландця Артема Лобова, який є головним спаринг-партнером Конора МакГрегора. Берінчику пророчили поразку. Та Денис не тільки переміг Лобова, але й декласував суперника.

Зробивши собі рекламу, наприкінці 2021 року Берінчик нарешті отримав першого серйозного суперника. У Броварах українець бився проти росіянина Іси Чанієва, який у 2019 році програв Річарду Коммі титул IBF.

Поєдинок проти Чанієва справді був найважчим у професійній кар'єрі Дениса. Боксери влаштували жорстку бійку, переможцем з якої, на щастя, вийшов українець.

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Хоча Денис утримує третє місце у рейтингу WBO, йому все одно буде важко добитися титульного бою. Легка вага наразі одна з найбільш цікавих у боксі. Окрім Дениса, на бій з володарем усіх поясів Камбососом претендують Ломаченко, Девін Хейні та Джервонта Девіс.

На жаль, у цьому списку Берінчик посідає далеко не перше чи друге місце. Тому, як сказав промоутер Олександр Красюк, Берінчику допоможе тільки час. Денису потрібен ще 1 – 2 бої проти суперників, як Чанієв.

Усик – жива ікона українського боксу

У 2021 році Олександр Усик знову переписав історію українського боксу. У 2018 році Олександр став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу. Він підкорив першу важку вагу.

Через два роки Усик дебютував у важкій вазі – королівському дивізіоні в боксі. Після двох успішних боїв проти Чазза Візерспуна та Дерека Чісори українець отримав чемпіонський поєдинок.

25-го вересня Усик у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" у яскравому стилі зупинив Ентоні Джошуа. Українець здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.



Джошуа – Усик / Фото Getty Images

Таким чином, Усик став третім українцем після братів Кличків, який здобув титули чемпіона світу у важкій вазі. Також Усик тільки третій боксер в історії, який ставав чемпіоном світу у першій важкій та важкій вагових категоріях.

Український боксер до 25-го квітня повинен дати реваншу Джошуа, який передбачений їх контрактом на бій. Попри чутки, що Ентоні може відмовитися від бою, навряд чи хтось заплатить Ентоні бажані 40 мільйонів євро. Тому реванш таки відбудеться й Усик знову повинен перемогти.

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Інше питання, чи зможе Олександр стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, про що він мріє. Для цього Усику потрібно перемогти чинного чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Чи встигнуть боксери зустрітися у 2022-у – відкрите питання.

Наймолодший чемпіон світу і вкрадене "золото" Хижняка

2021 рік був вдалий не тільки для професійного боксу України. На любительському рівні українці також гучно заявили про себе.

Влітку на Олімпійських іграх Олександр Хижняк приніс Україні срібну нагороду. Ця нагорода стала єдиною для нашої збірної у боксі. Очікувалося, що Олександр здобуде "золото", адже був фаворитом турніру.

Український середньоваговик впевнено йшов до перемоги, долаючи кожен раунд. У фіналі олімпійського турніру Хижняк декласовував бразильця Геберта Соузу.



Олександр Хижня / Фото Getty Images

Проте Олександр програв сумнівним, але від того не менш легітимним технічним нокаутом. Рефері зупинив бій після того, як Хижняк побував у важкому нокдауні.

Хай там як, Олександр вирішив не здаватися і готується виграти Олімпіаду-2024 у Парижі. Перехід у професіонали поки відкладається.

Велику перемогу у 2021 році здобула нова зірка українського боксу Юрій Захарєєв. Він став чемпіоном світу з боксу, здобувши для України єдину медаль у Белграді (Сербія).

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Захарєєв у 19 років став наймолодшим в історії України чемпіоном світу. Також він тільки шостий український чемпіон світу після Василя Ломаченка (2009, 2011), Тараса Шелестюка, Євгена Хитрова, Олександра Усика (усі – 2011) та Олександра Хижняка.

Як і Хижняк, Захарєєв націлився на Олімпійські ігри 2024.

Фейл Редкача і невдача Дерев'янченка

2021 рік аж ніяк не зможуть записатися у свій активі Іван Редкач і Сергій Дерев'янченко. Обидва боксери зазнали поразок, але вкрай різних за значеннями.

Іван у квітні отримав бій проти відомого американця Реджиса Прогрейса. Здавалося, що після того, як Іван у прямому сенсі покусав Денні Гарсію, він більше нічого не утне. Але в бою проти Прогрейса Редкача "злився" у шостому раунді. Принаймні так вважають фанати.

У підсумку Редкач програв технічним нокаутом після удару по корпусу. Зважаючи на те, що у 2020 році Іван втратив титульний шанс, програвши Гарсії, складно уявити, що у 2022-у він знову матиме подібну нагоду.



Іван Редкач / Фото Getty Images

Редкач – шоумен. Тому у 2022 році можна прогнозувати появу Івана на платформі Triller у бою проти блогера чи якогось баскетболіста. Хоча слід згадати, що Редкач говорив про бій з Берінчиком. Цей бій, можливо, б допоміг Денису здобути аудиторію у США.

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Сергій Дерев'янченко у своїй кар'єрі отримував три шанси стати чемпіоном світу. Три чемпіонські бої кримчанин провів у період з 2018 до 2020 року. На жаль, Дерев'янченко не скористався своїми нагодами.

У боях проти американців Даніеля Джейкобса та Джермалла Чарло українець не мав шансів. Натомість іменитого Геннадія Головкіна ледь не зупинив.

Попри дві поспіль поразки в Сергія була четверта нагода стати чемпіоном світу. Для цього Дерев'янченку потрібно було перемогти Карлоса Адамеса на початку грудня. Тоді б українець у 2022 році мав би шанс битися за вакантний титул WBC.

Проте в конкурентному поєдинку Дерев'янченко програв рішенням суддів. Сергій обіцяв повернутися. Але чи буде в 36-річного українця нагода знову боксувати за пояс? Перспективи Дерев'янченка у 2022 році дещо туманні.

Стрік Далакяна

З 2018 року Артем Далакян єдиний український боксер, який безперервно утримує чемпіонський пояс. Артем – чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі.

Далаякян провів тільки один бій у 2021 році. Простій боксера тривав з лютого 2020 року, коли він побив Хосбера Переса та зазнав травми.

Повернення українця відбулося у листопаді 2021-го у Києві. Українець технічним нокаутом здолав Луїса Консепсьйона та вп'яте захистив чемпіонський пояс.



Артем Далакян / Фото Іван Наконечний

Ситуація у найлегшій вазі дещо складна, адже інші чемпіони не проявляють бажання проводити об'єднавчі поєдинки. Тому Далакян продовжує декласовувати слабших опонентів.

Окрім того, найлегша вага – далеко не найбільш приваблива. Свідченням може бути і бій Далакян проти Консепсьйона перед майже порожнім залом.

Трьома іншими поясами у найлегшій вазі володіють інші різні боксери. Та чи захоче хтось з них виставив пояс на кін у 2022 році проти Далакяна? Навряд чи.