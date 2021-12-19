Дружина Берінчика заплакала після 5-го раунду

Берінчик і Чанієв від старту бою влаштували "зарубу" в ринзі та пропускали багато ударів по обличчю. Унаслідок цього після 5-го раунду в Дениса Сильно кровоточив ніс.

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Здавалося, що в Берінчика був зламаний ніс, але непереможний українець продовжив поєдинок.



Денис Берінчик після 5-го раунду / Скриншот трансляції бою

Через закривавлене обличчя Дениса не витримала його кохана Ліана. Вона розплакалася на трибунах, тримаючи на колінах маленьку донечку.



Дружина Берінчика плакала під час бою / Скриншот трансляції бою



Дружина Берінчика плакала під час бою / Скриншот трансляції бою

Берінчик переміг Чанієва