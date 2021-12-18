Для Берінчика бій проти Чанієва був вже третім у 2021 році. У березні непереможний українець нокаутував Хосе Санчеса, після чого провів бій на голих кулаках проти Артема Лобова й жорстко побив росіянина.

До речі Непереможний український ексчемпіон WBC та IBF провів перший бій за 6 років і розбив суперника

Третій номер рейтингу WBO мріє битися за титул, тому в бою проти Чанієва, який показували у США, він зобов'язаний був впевнено перемагати росіянина.

Берінчик зробив крок назустріч титулу чемпіона світу

Без будь-якої розвідки боксери кинулися у відкритий бій. Росіянин спробував налякати Берінчика пресингом, але після декількох пропущених ударів від українця він дещо заспокоївся.

Початок другого раунду був справжньо вуличною бійкою. Іса спробував втягнути Дениса в обмін ударами, що українець прийняв. Мабуть, цей раунд Чанієв може записати собі в актив.

Третій раунд вже був за українцем, який працював першим номером. Денис завершив трихвилинку потужною правою "плюхою". Четвертий раунд знову був на користь Дениса, проте напруга витала у повітрі.

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5-й раунд також був "м'ясорубкою": боксери із закривавленими обличчями під шалені овації, мов вовки, кусали одне одного. Ймовірно, Денису зламали ніс.

Берінчик і Чанієв продовжували просто бити одне одному "морди". Чанієв чудово працював тулубом, а Денис – ногами. У 7 – 8 раундах боксери трішки заспокоїлися і Берінчик почав працювати першим номером.

Денис потужно провів 9-й раунд, в якому затискав росіянина і навіть похитнув суперника. У 10 – 11 раундах Чанієв пропустив декілька неприємних правих бокових і вже дуже важко дихав. Однак і Берінчик досить багато пропускав.

Фінальний раунд був виживанням для обох боксерів: Єгор Голуб, тренер українця, кричав: "Крути!" За півтори хвилини до кінця раунду Денис пробив потужний правий боковий, але Чанієв дивом встояв.

Після лівого бокового від Дениса нога росіянина знову поїхала. Берінчик кинув добиватися суперника, але не встиг нокаутувати Чанієва.

Непереможний українець виграв бій рішенням суддів і здобув 16-у перемогу на професійному ринзі.