Дебют Берінчика у боях на голих кулаках

Берінчик вирішив виступити у лізі кулачних боїв, після того, як навесні вп'яте захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Тоді Денис легко переміг Хосе Санчеса.

До слова Ломаченко наблизився до реваншу з Лопесом: українець очолив рейтинг WBO

Український боєць вирішив зустрітися з Артемом Лобовим, який є другом зіркового ірландця Конора МакГрегора. Перед поєдинком Конор, який хотів відвідати Київ, підтримав росіянина.

У лізі кулачних боїв до зустрічі з Берінчиком росіянин провів 3 бої (2 перемоги та одна поразка). Також Лобов мав досвід виступів у UFC.

Першим в імпровізований ринг з мішків вийшов саме Лобов. Після цього ефектно у стилі серіалу "Гострі картузи" з'явився український боєць. Обидва бійці вирішили битися у шортах.

Хід бою

Берінчик активно розпочав поєдинок. Будучи легшим на ногах, українець "провалював" опонента, тиснув і затискав біля мішків. Денис швидко розривав дистанцію і викидав широкі хуки.

У другому раунді Берінчик знову зайняв центр рингу. Обидва бійці влаштували зарубу з практично опущеними руками. Берінчик надзвичайно ризикував, адже Лобов має важкий нокаутуючий удар.

На другій хвилині раунду Денис скористався незначною помилкою Артема та неприємно побив по росіянину. Берінчик відверто перегравав Лобова, ноги під яким почали коситися, а дихання ставало все важчим.

Також Берінчик класно працював у клінчах, що, мабуть, стало несподіванкою для Лобова.

На початку третього раунду Берінчик почав вицілювати голову Лобова, змінюючи стійки. Лобов просто не знав, що робити з українцем, який, мов з ланцюга зірвався.

Лобов важко дихав після важкого удару по корпусу: окрім того, на його обличчі з'явилася кров. За 20 секунд до кінця раунду Лобов побував у нокдауні.

Бій продовжився у 4 раунді. Берінчик затиснув Лобова біля мішків. Коли Лобов намагався піти в атаку, то натикався на розкішний захист Дениса.

У середині раунду Денис пробив важкий правий боковий, після чого знайшов щоку росіянина лівим. Як Лобов встояв – не зрозуміло. Наприкінці раунду рефері вдруге відрахував Лобову нокдаун.

5 раунд не відбувся. Берінчик здобув дострокову перемогу, адже Лобов не зміг продовжити бій.