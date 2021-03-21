Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик вп'яте провів захист свого титулу. Український боксер 21 березня у Броварах переміг чилійця Хосе Санчеса.

Хід поєдинку Берінчик – Санчес

З першого раунду Берінчик зайняв центр рингу та активно викидав удар за ударом. Одно разу Денису навіть вдалося розвернутися суперника.

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У другій трихвилинці Берінчик продовжив тиснути на суперника, який не закривався у глухій оборонці. Під кінець раунду над лівим оком Санчеса з'явилося розсічення після прекрасного удару Дениса.

На старті третього раунду Берінчик правим ударом попав в обличчя Санчеса й той ледь не впав. Берінчик кинувся добивати суперника й рефері зупинив поєдинок.

Берінчик переміг технічним нокаутом!

Таким чином, непереможний український боксер виграв 15 поспіль бій на професійному ринзі.