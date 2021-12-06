Третя поспіль невдача для Дерев'янченка

У своєму 17-тому поєдинку на профі-рингу Дерев'янченко поступився своєму суперникові. Переможець поєдинку отримає шанс поборотися за титул WBC у майбутньому.

До теми Адамес важчий за Дерев'янченка: відео зважування напередодні бою

Українець вже боксував за цей трофей у вересні 2020-го, однак цього разу йому не вдалося зупинити Адамеса. Для Сергія це четверта поразка серед професіоналів.

У першій половині поєдинку домініканець виглядав дещо агресивніше. У другій трихвилинці Сергій уперше пропустив неприємний аперкот. Аби реабілітуватися він почав активніше рухатися, намагаючись розпочати ближній бій. Проте наздогнати свого суперника без суттєвих втрат не вдалося.

Відео моменту

Справжня заруба розпочалася вже в п'ятому раунді. Українець доволі впевнено виглядав та провів потужну комбінацію ударів. Адамес вже не так активно реагував на дії свого опонента. Проте його зустрічні удари були вкрай точними та потужними.

В останні хвилини протистояння Дерев'янченко знову активніше включився в бій, атакуючи свого опонента. Проте навіть це не допомогло йому здобути перемогу. Двоє суддів надали перевагу домініканцеві, ще один зафіксував нічию. Фінальний рахунок рефері становив 95-95, 97-93 та 96-94 на користь Адамеса.

Відео останнього раунду

Адамес – Дерев'янченко: що відомо