Камбэк Ломаченко

Чемпиона мира в трех весовых категориях не списал со счетов разве что ленивый. Однако Ломаченко вернулся и сделал это эффектно. Василий осенью 2020-го обидно потерял пояса WBC Franchise, WBA, WBO, проиграв Теофимо Лопесу.

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Случайность поражения Ломаченко доказала не только травма плеча украинца, но и безликий бой против Теофимо Джорджа Камбососа и потеря поясов.

Длительное время Ломаченко не мог найти себе соперника. Чемпион WBC Девин Хейни намекал на бой с Ломаченко, однако встреча так и не состоялась. Зато Ломаченко, стремясь добиться реванша с Лопесом, взялся за бывших соперников американца.

Летом украинец деклассировал Масайоши Накатани, с которым Лопес мучился 12 раундов. Ломаченко эффектно нокаутировал японца. А в конце года Василий встретился с Ричардом Комми.

Побить ганца эффектнее, чем это сделал Лопес, Ломаченко не смог. Теофимо грубо сделал Ричарда, когда Ломаченко сводил Комми в глубокую воду и победил решением судей.



Комми – Ломаченко / Фото Getty Images

Боб Арум, промоутер Ломаченко хочет свести Василия с Шакуром Стивенсоном. Однако цель Ломаченко не деньги, а титулы. Следовательно, Василий хочет встретиться с Камбососом. Но претендентов на встречу с австралийцем – пруд пруди.

Джорджу будет легче всего договориться о поединке с украинцем и провести его в родной Австралии. Но и риск против Ломаченко крайне высоки для Камбососа. Если Ломаченко получит бой с австралийцем, то легко вернет себе титулы.

Если же Камбосос выберет другого соперника, то Ломаченко вряд ли в 2022-в получит свой титульный шанс. Даже если WBO сделает его официальным претендентом.

Беринчик – готовый претендент на титул

Из топовых украинских боксеров чаще всего дрался в 2021 году Денис Беринчик. У непобедимого бойца из Луганщины два боксерских поединка и один на голых кулаках.

Александр Усик шутит, что у Дениса еще несколько уличных боев, о которых мы не знаем.

В начале 2021 года Беринчик встретился с чилийцем Хосе Санчесом. Казалось, что Денис наконец получил сильного соперника, ведь чилиец был высоко в рейтинге WBO. Но бой показал, что украинцу, к сожалению, привезли очередной мешок.

Перспектив драться за титул у Беринчика не было. А соперники, как Санчес, надоели боксеру. Поэтому украинец неожиданно принял решение попробовать свои силы в боях на голых кулаках.



Денис Беринчик / Фото K2

Денис провел бой против российского ирландца Артема Лобова, который является главным спарринг-партнером Конора МакГрегора. Беринчику предсказали поражение. Но Денис не только победил Лобова, но и деклассировал соперника.

Сделав себе рекламу, в конце 2021 года Беринчик наконец получил первого серьезного соперника. В Броварах украинец сражался против россиянина Исы Чаниева, который в 2019 году проиграл Ричарду Комми титул IBF.

Поединок против Чаниева действительно был самым тяжелым в профессиональной карьере Дениса. Боксеры устроили жесткую драку, победителем из которой, к счастью, вышел украинец.

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Хотя Денис удерживает третье место в рейтинге WBO, ему все равно будет трудно добиться титульного боя. Легкий вес сейчас один из самых интересных в боксе. Кроме Дениса, на бой с обладателем всех поясов Камбососом претендуют Ломаченко, Девин Хейни и Джервонта Дэвис.

К сожалению, в этом списке Беринчик занимает далеко не первое или второе место. Поэтому, как сказал промоутер Александр Красюк, Беринчику поможет только время. Денису нужен еще 1-2 боя против соперников, как Чаниев.

Усик – живая икона украинского бокса

В 2021 году Александр Усик снова переписал историю украинского бокса. В 2018 году Александр стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира. Он покорил первый тяжелый вес.

Через два года Усик дебютировал в тяжелом весе – королевском дивизионе в боксе. После двух успешных боев против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры украинец получил чемпионский поединок.

25-го сентября Усик в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" в ярком стиле остановил Энтони Джошуа. Украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей.



Джошуа – Усик / Фото Getty Images

Таким образом, Усик стал третьим украинцем после братьев Кличко, который получил титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Также Усик только третий боксер в истории, который становился чемпионом мира в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Украинский боксер до 25-го апреля должен дать реванш Джошуа, который предусмотрен их контрактом на бой. Несмотря на слухи, что Энтони может отказаться от боя, вряд ли кто-то заплатит Энтони желанные 40 миллионов евро. Поэтому реванш таки состоится и Усик снова должен победить.

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Другой вопрос: сможет ли Александр стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте, о чем он мечтает. Для этого Усику нужно победить действующего чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. Успеют ли боксеры встретиться в 2022-м – открытый вопрос.

Самый молодой чемпион мира и украденное "золото" Хижняка

2021 год был удачен не только для профессионального бокса Украины. На любительском уровне украинцы также громко заявили о себе.

Летом на Олимпийских играх Александр Хижняк принес Украине серебряную награду. Эта награда стала единственной для нашей сборной в боксе. Ожидалось, что Александр добудет "золото", ведь был фаворитом турнира.

Украинский средневес уверенно шел к победе, преодолевая каждый раунд. В финале олимпийского турнира Хижняк деклассировал бразильца Геберта Соузу.



Александр Хижня / Фото Getty Images

Однако Александр проиграл сомнительным, но от того не менее легитимным техническим нокаутом. Рефери остановил бой после того, как Хижняк побывал в тяжелом нокдауне.

Как бы то ни было, Александр решил не сдаваться и готовится выиграть Олимпиаду-2024 в Париже. Переход в профессионалы пока откладывается.

Крупную победу в 2021 году одержала новая звезда украинского бокса Юрий Захареев. Он стал чемпионом мира по боксу, получив для Украины единственную медаль в Белграде (Сербия).

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Захареев в 19 лет стал самым молодым в истории Украины чемпионом мира. Также он только шестой украинский чемпион мира после Василия Ломаченко (2009, 2011), Тараса Шелестюка, Евгения Хитрова, Александра Усика (все – 2011) и Александра Хижняка.

Как и Хижняк, Захареев нацелился на Олимпийские игры 2024.

Фейл Редкача и неудача Деревянченко

2021 год не смогут записаться в свой активе Иван Редкач и Сергей Деревянченко. Оба боксера потерпели поражения, но крайне разные по значениям.

Иван в апреле получил бой против известного американца Реджиса Прогрейса. Казалось, что после того, как Иван в прямом смысле искусал Дэнни Гарсию, он больше ничего не выкинет. Но в бою против Прогрейса Редкач "слился" в шестом раунде. По крайней мере так считают фанаты.

В итоге Редкач проиграл техническим нокаутом после удара по корпусу. Несмотря на то, что в 2020 году Иван потерял титульный шанс, проиграв Гарсии, сложно представить, что в 2022-м он снова будет иметь подобную возможность.



Иван Редкач / Фото Getty Images

Редкач – шоумен. Поэтому в 2022 году можно прогнозировать появление Ивана на платформе Triller в бою против блогера или какого-то баскетболиста. Хотя следует упомянуть, что Редкач говорил о бое с Беринчиком. Этот бой, возможно, помог бы Денису завоевать аудиторию в США.

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Сергей Деревянченко в своей карьере получал три шанса стать чемпионом мира. Три чемпионских боя крымчанин провел в период с 2018 до 2020 года. К сожалению, Деревянченко не воспользовался своими случаями.

В боях против американцев Даниэля Джейкобса и Джермалла Чарло украинец не имел шансов. Однако именитого Геннадия Головкина едва не остановил.

Несмотря на два подряд поражения у Сергея была четвертая возможность стать чемпионом мира. Для этого Деревянченко нужно было победить Карлоса Адамеса в начале декабря. Тогда бы украинец в 2022 году имел бы шанс сразиться за вакантный титул WBC.

Однако в конкурентном поединке Деревянченко проиграл решением судей. Сергей обещал вернуться. Но будет ли у 36-летнего украинца возможность снова боксировать за пояс? Перспективы Деревянченко в 2022 году несколько туманны.

Стрик Далакяна

С 2018 года Артем Далакян единственный украинский боксер, который непрерывно удерживает чемпионский пояс. Артем – чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе.

Далаякян провел только один бой в 2021 году. Простой боксер продолжался с февраля 2020 года, когда он избил Хосбера Переса и получил травму.

Возвращение украинца состоялось в ноябре 2021-го в Киеве. Украинец техническим нокаутом одолел Луиса Консепсьона и в пятый раз защитил чемпионский пояс.



Артем Далакян / Фото Иван Наконечный

Ситуация в легчайшем весе несколько сложная, ведь другие чемпионы не проявляют желания проводить объединительные поединки. Поэтому Далакян продолжает деклассировать более слабых оппонентов.

Кроме того, самый легкий вес – далеко не самый привлекательный. Свидетельством может быть и бой Далакяна против Консепсьона перед почти пустым залом.

Тремя другими поясами в легчайшем весе обладают другие различные боксеры. Но захочет ли кто-то из них выставить пояс на кон в 2022 году против Далакяна? Вряд ли.