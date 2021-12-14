Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів, а потім став святкувати перемогу з прапором Аккермана на плечах, тобто Білгорода-Дністровського – свого рідного міста.
Дивіться також Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України
Найбільше уродженцю Білгород-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм. Проте несподівано за Ломаченком заступився його давній ворог Іван Редкач, який залишив на своїй сторінці в інстгарамі довгий пост.
Текст публікації Івана Редкача:
"Василь міг би отримати подяки та слова привітання, а краще навіть винагороду від своєї держави, бо все-таки в кишені має український паспорт, і весь світ знає його як представника України. Як патріотизм могли б виділити гонорар, або хоч грамоту, а то на голому патріотизмі все-таки голодно.
З великою повагою до Кличка-молодшого скажу, що легко копіювати слова з Вікіпедії про значення патріотизму, коли старший брат мер Києва. Але мій пост не про вас. А про те, що важливо – це перемога. І ось, що має обговорюватися, а не те, з яким прапором вийшов. Це прапор його рідного міста, який, можливо, дав йому більше, ніж вся Україна. Наприкінці дня важлива перемога і все. Бокс це не командна гра, а індивідуальний вид спорту. Боксер виходить на ринг один, і б'ється він один, і хоч із горщиком на голові важлива перемога. Звичайно ж мене звинуватить у лицемірстві тощо.
Для мене Василь спортсмен, боксер, атлет, який підняв Україну та про неї почули більше. Звичайно амбіції у нього завищені і поведінка в рингу не зовсім доречна, давати вказівку куту суперника та рефері. Знову ж таки, для когось це вчинок Вася-Левове серце, а для когось Вася-понторіз. Так і із прапором. Виніс погано, не виніс погано, прапор міста рідного погано, все не так і завжди є ті, кому завгодно, а кому ні. І все-таки головне – це перемога".
Ломаченко міг нокаутувати Коммі
- Міг Ломаченко нокаутувати боксера з Гани. Але не став цього робити. Після поєдинку українець прокоментував цей епізод. Василь заявив, що йому стало шкода свого суперника, тому він апелював до команди Коммі, щоб ті зупинили бій. Але вони не стали цього робити. Українцю стало шкода Річарда.
- Український боксер домінував на ринзі, що вилилось для нього у перевагу у суддівських записках.
- Перемогу Ломаченка прокоментував абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос. Австралієць включив українця у список своїх потенційних суперників.