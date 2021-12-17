Що сталося з боксом у 2020 році

Як і всі інші види спорту, бокс втратив глядачів на трибунах. На відміну від футболу, проводити боксерський бій без глядачів невигідно в першу чергу бійцю. Футболісти мають контракти з клубами й за великим рахунком їх нічого не цікавить, адже гроші приходять на картку щомісяця.

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Натомість у боксі спортсмен заробляє від поєдинку до поєдинку і його прибуток залежить винятково від того, що промоутер витисне з шоу. Простими словами, гонорар боксера формується завдяки продажу квитків, прав на трансляцію та реклами за один конкретний бій.

"Про бокс" – новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, в рамках якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.

Пандемія сильно вдарила по гонорарах боксерів, тому виходити у ринг та жертвувати своїм здоров'ям стало невигідно. Окрім того, будь-яке шоу могло зірватися через зараження одно з боксерів.

Все ж провести футбольний матч дещо легше, адже все залежить не від однієї людини. Ризики менші, оскільки на поле можуть вийти інші гравці.

Через пандемію у 2020 році практично не було справді великих поєдинків. Одним з таких міг стати бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса. Але боксери заробили мізерні гонорари як для бою за звання абсолютного чемпіона світу. Понад 3 мільйони доларів для Ломаченка та всього лиш 1,5 мільйона доларів для Лопеса.

Пенсіонер Тайсон заробив більше, аніж будь-яка сучасна зірка

Майк Тайсон разом з Ліонелем Мессі, мабуть, найбільш впізнавані спортивні персони світу. Виявилося, що в 54 роки Тайсон попри пандемію може заробляти більше, аніж будь-яка сучасна зірка світового боксу.

У 2020 році "Залізний Майк" оголосив про повернення у бокс. Очевидно, що про бій з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, Олександром Усиком або будь-яким молодим боксером не йшлося. Майк започаткував традицію повернення легенд. Але для чого?

Тривалий час у ЗМІ обговорювався третій бій Тайсона проти Евандера Холіфілда. У період 1996 – 1997 років боксери провели два поєдинки, в яких перемоги відсвяткував Холіфілд. Один з поєдинків зробив Тайсона відомим на все життя. Майк відкусив своєму супернику шмат вуха.

Тому ідея трилогії Тайсон – Холіфілд одразу отримала право на існування з точки зору вивіски. Традиційно для США боксери підігрівали інтерес до поєдинку різноманітними заявами.

Обидва обіцяли назвати дату поєдинку. Ймовірно, Майк та Евандер просто промацували ґрунт. У команді Холіфілда навіть з'явився легендарний український боксер Володимир Кличко. Але бій так і не відбувся.



Кличко у таборі Холіфілда / Фото з інстаграму Холіфілда

Кріс Лоуренс, менеджер Холіфілда, звинуватив Тайсона у зриві поєдинку. Він переконував, що зустріч була узгоджена.

Проте команда Тайсона відкинула всі пропозиції і "Залізний Майк" начебто втратив 25 мільйонів доларів. Типова американська історія.

У підсумку Тайсон банально кинув Холіфілда, змусивши на той момент 58-річного ветерана повернутися у зал.

Сам Майк вибрав у суперники колишнього чемпіона у 4 вагових категоріях Роя Джонса. Менш медійного, але від того не менш видатного, попри зв'язки з Росією.



Рой Джонс і Майк Тайсон провели бій / Фото Getty Images

Організатори бою Тайсон – Джонс яскраво продемонстрували, як слід проводити шоу. Адже відомо, що повернення Тайсона та інших легенд не всі зустріли з оптимізмом.

Це буде цирк виродків. Я не хочу бачити, як 53-річний чоловік б'ється проти 57-річного. Звичайно, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що у них закінчилися всі терміни придатності, якщо говорити про участь у боях,

– заявив Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі.

Але Уоррен відразу пом'якшав, коли зрозумів, що бій має благодійний характер. Тайсон відверто заявляв, що повертається заради благодійності, а не тому що хоче набити кишені "зеленню".

Організатори поєдинку придумали особливі правила для бою, щоб зробити його максимально видовищним.

Замість 12 раундів по 3 хвилини боксери провели вісім 2-хвилинок. Це цілком логічне рішення змінити кількість та тривалість раундів з огляду на вік боксерів.

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Попри благодійний бій переможця все ж мали визначити. На поєдинок запросили суддів. Не обійшлося і без титулів: у WBC розробили спеціальний пояс.

Врешті-решт, Тайсон і Джонс зустрілися наприкінці листопада 2020 року в Лос-Анджелесі (США) на зірковій арені "Стейплс-центр".

Саме там полюбляє битися Ломаченко. Бій завершився нічиєю, з якою "Залізний Майк" категорично не погодився.

Майк Тайсон – Рой Джонс відеоогляд бою



Про зміст поєдинку можна говорити різні речі й не надто приємні. Адже одна справа, коли Тайсону роблять промо з різкими ударами, інша – коли він демонструє реальний таймінг. Краще за поєдинок скажуть числа, що є ключовим для боксерів.

Бій Тайсона та Джонса на стрімінговій платформі Triller увійшов до десятки найбільших PPV-подій в історії боксу. Поєдинок купили 1,6 мільйона користувачів. Це сьомий показник за всю історію!

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