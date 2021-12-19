Закручена ситуація довкола суперника Усика

Промоутер заявив, що поки немає новин про наступний бій Усика, які б можна було публічно оголосити. Разом з тим, команда українця на зв'язку з обома британськими боксерами.

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Ми працюємо і з Ф'юрі, і з Джошуа,

– сказав Красюк.

За словами промоутера, дедлайн щодо визначення наступного суперника Усика – це Новий рік.

Також Красюк прокоментував ймовірний бій Тайсона Ф'юрі проти Ділліана Уайта. WBC видала наказ про початок переговорів між Тайсоном і Ділліаном.

Таким чином, Уайт начебто став обов'язковим суперником Ф'юрі, що унеможливлює зустріч Тайсона з Олександром. Але Красюк стверджує, що це не доконаний факт.

"Найімовірніше. Але однозначно ще сказати не можна", – зазначив промоутер українця.

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Щоб Усик зустрівся з Ф'юрі у наступному бою, потрібно, аби Джошуа відмовився від реваншу з українцем. Ентоні буцімто готовий не битися з українцем, якщо йому заплатять 40 мільйонів євро.

Красюк заявив, що юридично організувати відмову Джошуа від реваншу з Усиком досить складно. Українець побив британця 25 вересня і став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.

Річ не в тім, чого він хоче. Річ у тім, як це буде насправді. Там багато умов, кожну з яких потрібно виконати. Дуже складна комбінація, але ми працюємо над тим, щоб вона стала реальною,

– заявив промоутер.

На завершення Красюк додав, що в Усика є можливість уникнути обов'язкового реваншу з Джошуа. Боксери повинні домовитися про другий бій до 25 квітня 2022 року.