Финансируют российские ракеты и защищают московских попов: ТОП-10 спортсменов-предателей Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину, к сожалению, раскрыло лицо многих известных и медийных персон. В мире украинского спорта также оказалось немало псевдопатриотов, которые составили компанию едва ли не главному спортивному предателю Украины – Анатолию Тимощуку.

Полномасштабное вторжение России в Украину, к сожалению, раскрыло лицо многих известных и медийных персон. В мире украинского спорта также оказалось немало псевдопатриотов, которые составили компанию едва ли не главному спортивному предателю Украины – Анатолию Тимощуку.

24 Канал собрал ТОП-10 крупнейших предателей украинского спорта, которые превратились в коллаборантов и повелись на российские рубли. Некоторые из них не выехали из Украины, но их пророссийская позиция вызывает большие сомнения.

Достойно внимания Предатели Украины, финансирующие войну и провал Зари: главные спортивные разочарования 2023

Тимощук финансирует ракеты, которые бомбят родной Луцк

Одним из главных предателей Украины, который начал свою карьеру "кормильца" еще в далеком 2007-м году, когда впервые поехал играть за петербургский Зенит. Пробыл в стране-агрессоре два года и в сезоне-2009/2010 поехал играть в немецкую Баварию. Однако летом 2013-го вернулся в российский клуб, за который снова отыграл два года.

В феврале 2017-го повесил бутсы на гвоздь, а уже в марте того же года пополнил тренерский мостик все того же Зенита, став ассистентом главного наставника.



Тимощук продолжает работать в Зените / Фото российского клуба

В России Тимощуку окончательно промыли мозг. Анатолий, снискавший себе в свое время большой авторитет в родной стране, все испортил. Он ни разу не высказался о войне после 24 февраля 2022 года и не осудил российскую агрессию. Хотя до этого долго был капитаном украинской сборной и отличался игрой с повязками на голове в цветах национального флага.

Параллельно с этим отец бывшего футболиста отправился в территориальную оборону. Об этом рассказывал бывший тренер Ровненского Вереса Юрий Вирт. Но молчание его сына было наказано. Его лишили всех титулов и лицензии тренера уровня Pro, которую выдал Центр лицензирования УАФ. Тимощук, который подал апелляцию и проиграл, отказался комментировать свое лишение титулов российской прессе.

Также он попал под санкции и стал одним из тех, кому запретили пересекать украинскую границу, покупать недвижимость и заблокировали все личные счета.

"Хотела зарабатывать деньги для ВСУ в России": Дарья Кравец

Тимощук провел в футболке сборной Украины 144 матча (4 гола). А с донецким Шахтером получил 8 трофеев.

На одном из пропагандистских каналов появилось видео, в котором украинцы пытаются выехать в Россию. В ролик попала и футболистка сборной Украины Дарья Кравец. Спортсменка назвала цель своего въезда во вражескую страну – "играть в футбол".

Также в видео показаны удаленные диалоги в телефоне Кравец, в которых она уверяла, что заработанные средства будут перечисляться на ВСУ, а российских военных она "называла о**ами".

Кравец пыталась въехать в Россию: смотрите видео

Страница Дарьи в инстаграме частная, но подписчики футболистки могут увидеть ее местонахождение. Сейчас украинка наслаждается отдыхом в Таиланде, где, вероятно, релаксирует со своей любимой Кристиной Машковой, российской футболисткой Локомотива, куда летом не смогла пройти Кравец.



Кристина Машкова и Дарья Кравец / Фото из инстаграма российской футболистки

Интересно, что еще в период выступлений за итальянскую Фиорентину Кравец выходила на футбольное поле с сине-желтым флагом, а ее одноклубницы устраивали акции поддержки для Дарьи и Украины.

Напомним, что с 2014-го по 2016-й годы украинская футболистка зарабатывала деньги в России, поиграв за Мордовочку и Зоркий.

Василий Ломаченко – адвокат московских попов

. За спиной Кравец шесть десятков матчей в футболке сборной Украины.

Василий Ломаченко не побоялся полномасштабного вторжения, а встал на защиту родного Белгород-Днестровского. Однако его позиция и религиозные взгляды вызывают огромные скандалы и сомнения в проукраинскости.

Боксер регулярно постит у себя в инстаграме публикации, посвященные московским попам и УПЦ МП. Поэтому страницу бывшего чемпиона мира даже нельзя посмотреть в Украине. Однако это не останавливает Ломаченко зашквариватся на любимой теме.

Чего только стоит его сравнение украинской власти с нацистами, которые раскалывают церковь. Также он неоднократно заступался за московских попов, когда УПЦ МП "выселили" из Киево-Печерской лавры.



Ломаченко сравнил власти Украины с нацистами / Скриншот из соцсетей боксера

Также боксер оскандалился, когда решил опубликовать видео от "Союза православных журналистов", являющихся фанатами УПЦ МП, в котором обвинили Владимира Зеленского в уничтожении страны.

Василий (украинцы его еще называют "Васілій") проявляет свою любовь не только к московским попам, но и к представителям спорта из страны-агрессора. К примеру, Ломаченко после поражения от Девина Хейни тепло встретился и обнялся с российским боксером Сергеем Ковалевым.



Ломаченко обнялся с российским боксером Ковалевым / Скриншот из видео

Перед этим Лома еще и засветился в компании российского чемпиона UFC Ислама Махачева, с которым сделал совместное фото.

Интересно, что у самого Махачева есть немало фотографий с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Яна Клочкова – "золотая рыбка", которая осталась в Крыму

Одна из самых титулованных предательниц Украины в этом списке – Яна Клочкова. "Золотая рыбка" нашего спорта решила, что жить под руководством оккупационных властей ее вполне устраивает. Поэтому бывшая спортсменка осталась жить во временно оккупированном Крыму, где находится с семьей еще с 2021-го года.

Параллельно с этим бывшая пловчиха осмелилась пожаловаться на отсутствие приглашения на торжества по случаю 30-летия Независимости Украины. Интересно, что после начала полномасштабного вторжения Клочкова ни разу не осудила российскую агрессию, сохраняя циничное молчание.



Клочкова продолжает жить в Крыму / Фото из соцсетей пловчихи

Ее профиль в инстаграме стал частным, но Яна продолжает наполнять свою страницу в российской соцсети "Вконтакте".

Вошла в историю, но предала Украину: Ольга Давыдко

Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, также в 2000-м завоевала "серебро" в Сиднее. Многократная чемпионка и призер чемпионата мира и Европы. За свою карьеру установила 50 национальных рекордов.

Ольга Давыдко – сумоистка, которая еще в начале боевых действий на Донбассе показала свое истинное лицо. В 2016-м году спортсменка возобновила свою карьеру, но уже под флагом России, приняв вражеское гражданство.

Уже в 2023 году 37-летняя коллаборантка организовала свой фонд с названием "Вместо мы села", который занимается помощью оккупантам, обеспечивая их всем необходимым. Свой такой поступок Ольга аргументировала тем, что "российский спорт был изолирован от международного мира".

Первой в истории Украины чемпионке мира по сумо предъявили подозрение. Сделала это прокуратура Крыма и Севастополя, отметив, что бывшая спортсменка активно поддерживала так называемую "сво" и призвала помогать российской армии.



Ольга Давыдко основала фонд для поддержки армии России / Кадр из видео

Виталий Виценец – футболист, для которого рубли не пахнут

Виталий Виценец – бывший футболист Шахтера, Севастополя, Мариуполя и Зари, который имеет за своей спиной выступления за разные возрастные сборные Украины. В 2017-м году повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую деятельность, которая в Украине закончилась предательством.

8 апреля 2022-го года Кривбасс объявил об увольнении Виценца с должности тренера юношеской команды U-19. Все из-за пророссийской позиции бывшего полузащитника.

Без работы Виталий долго не пробыл и поехал зарабатывать деньги в страну, к которой проявлял свою любовь.



Виталий Виценец / Фото криворожского клуба

Виценец трудоустроился ассистентом главного тренера в тульском Арсенале, который тогда возглавлял бывший наставник львовских Карпат Олег Кононов. Но уже в январе 2023-го покинул эту должность и перебрался на эту же должность в футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург), где работает до сих пор.

Что интересно, в его профиле на Transermarkt сразу два гражданства – украинское и российское.



Двойное гражданство Виценца / Скриншот из Transfermarkt

Продолжает держать бизнес на оккупированной территории: Сергей Бубка

17 ноября 2022-го года Национальный олимпийский комитет Украины получил нового президента в лице Вадима Гутцайта. Бывший фехтовальщик победил в гонке Жана Беленюка и стал преемником Сергея Бубки. На этом эпопея Бубки закончилась, но впоследствии вспыхнула новой скандальной волной.

Летом журналисты Bihus.Info опубликовали результаты расследования, которое установило, что у Бубки и его брата есть прямые связи с оккупантами. Оказалось, что предприятие "Монблан", которое принадлежит титулованному легкоатлету Бубке и его брату Василию, продолжает свою работу на временно оккупированных территориях и еще к тому же продает топливо россиянам.

В мае 2023 года фирма заключила официальные контракты с захватчиками на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей.

В начале 2023-го Россия приняла закон, в котором говорится, что все компании, которые работают на оккупированных землях, должны сделать документы, которые будут соответствовать законодательству их страны. Поэтому компания бывшего президента НОК Украины появилась в российском реестре.



Сергей Бубка / Фото НОК Украины

Интересно, что по результатам расследования установлено, что сразу шесть заправочных станций Бубки и его брата работают на временно оккупированной территории: четыре в Донецке, по одной – в Макеевке и возле Волновахи. Фирма бывшего легкоатлета и его родственника продает талоны, которые оккупанты могут потом использовать на заправках "Монблан".

Еще один интересный факт. Брат Сергея Назаровича в этом российском реестре указан как гражданин России. А Бубка в документах записан как украинец.

Впоследствии сам Бубка выступил с заявлением, в котором отрицает, что имеет отношения с вражеской страной и отметил, что ни один его бизнес не работает на оккупированных территориях.

Сотрудничеством компании "Монблан" с оккупантами заинтересовались в СБУ, где уже начали досудебное расследование.

Видео реакции Сергея Бубки на расследование:

Максим Василенко – предатель в сборной Украины

В конце апреля 2022 года когорта украинских предателей спорта пополнилась еще одним лицом. Им стал бывший член сборной Украины по спортивной гимнастике Максим Василенко.

Все началось с очень странного пророссийского состра в инстаграме с фразой: "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет". На это обратил внимание олимпийский чемпион Олег Верняев.



Пророссийская позиция Василенко / Скриншот из инстаграма

Верняев распространил эти слова Василенко, чтобы все знали в лицо своих "героев". После чего Максим удалил эту страницу со своей страницы. Впоследствии вообще стало известно, что украинский гимнаст переехал жить в Москву.

После этой реакции Верняев попал в список заблокированных Василенко подписчиков.

1 января 2022 года Василенко неожиданно и публично объявил об окончании своей спортивной карьеры , поблагодарив всех за работу.

Летом 2022-го гимнастический центр Зеленоград Москва представил Василенко в роли нового тренера. Россияне не стали скрывать, что в прошлом Максим был членом сборной Украины по спортивной гимнастике, а также добавили все достижения бывшего атлета.



Василенко трудоустроился в России / Фото из инстаграма Sportik

Геннадий Красильников: из волонтера в коллаборанты

В олимпийской семье Украины тоже нашлось место предателям. Им оказался 46-летний мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Геннадий Красильников, который родом из харьковского Чугуева.

В конце мая 2022-го года Красильников вместе с группой лиц был задержан. Их обвиняли в работе с российской армией и корректировке огня.



Красильников – корректировщик огня на Харьковщине / Коллаж 24 Канала

Интересно то, что еще в 2014-м году бывший спортсмен был волонтером команды "Славянское сердце" и помогал гражданским выехать из зоны АТО. Теперь участник двух Олимпиад стал на сторону врага.

Что известно о бывшем тяжелоатлете-предателе Красильникове:

Украинский тяжелоатлет, который принимал участие на Олимпийских играх в 2000-м в Сиднее (9-я позиция) и 2004-м в Афинах (4-е место).

Красильников был на пьедестале на уровне чемпионата Европы. Также являлся призером Евро среди юниоров.

Трижды становился чемпионом мира среди студентов.

Рекордсмен Украины-2004.

Дмитрий Иванисеня – "кормилец" и "Тимощук на минималках"

29-летний футболист из Кривого Рога, который выступает на позиции опорника. Летом 2021-го года Иван решил пополнить ряды "кормильцев" и отправился зарабатывать деньги в Россию, подписав контракт с Крыльями Советов (до конца сезона-2023/2024).

Хотя до этого воспитанник донецкого футбола выступал за целый ряд украинских клубов – разные команды Шахтера (кроме первой), Мариуполь и Зарю.



Иванисеня продолжает играть в Самаре / Фото российского Крилья Советов

С 2021-го Иванисеня зарабатывает кровавые деньги в стране-агрессоре, куда отправился в статусе свободного агента. Даже полномасштабное вторжение не заставило футболиста, который имеет за своей спиной даже один матч за сборную Украины, выехать из вражеского государства, как это в свое время сделал центрбек Шахтера Ярослав Ракицкий.

Иванисеня решил выбрать путь Анатолия Тимощука и продолжить выступать в России. В этом сезоне-2023/2024 предатель Украины сыграл 18 матчей за российский клуб. Всего провел в футболке Крыльев Советов уже 38 поединков.

Ранее бывший футболист луганской Зари Артем Громов пытался объяснить, почему Ивасенисеня не может расторгнуть контракт с российским клубом. По его словам, в контракте Дмитрия прописана огромная сумма, которую должен заплатить Иванисеня в случае досрочного расторжения контракта с его стороны.Хотя УЕФА освободила легионеров от выплат еще в начале весны 2022 года, Дмитрий не спешит покидать вражескую страну.

Зато активно тратит кровавые деньги на отдых с любимой. В мае 2023-го Иванисеня был замечен на отдыхе на Мальдивах. Интересно, что в инстаграме жены футболиста только одно упоминание о войне в Украине, которое было опубликовано еще в феврале 2022 года. Больше о российской агрессии в сторону родной страны у пары нет.

Сейчас семья футбольного предателя ждет пополнения, а в декабре 2023-го года жена Дмитрия подарила ему отпуск в Дубае.



Иванисеня с женой отдыхает в Дубае / Фото из инстаграма любимой футболиста

Как говорится, деньги не пахнут, а тем более те, что зарабатывает Иванисеня в России. А это около 490 тысяч долларов в год. Футболист еще и закрыл свой инстаграм подальше от глаз украинских болельщиков и хейта.