Ассоциация футбола Украины объявила, что Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел апелляцию Тимощука. Бывший футболист получил ожидаемое отказ, поскольку КГК в полном объеме отказал Тимощуку и оставил решение УАФ в силе.

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Тимощук может оспорить решение Апелляционного комитета УАФ в Спортивном арбитражном судье в Лозанне. С момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины Анатолий Тимощук ни разу не высказался по поводу войны. Также бывший футболист продолжает работать в тренерском штабе Зенита. Раньше Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Анатолия Тимощука.

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