Анатолий Тимощук после окончания футбольной карьеры решил остаться в России – там он устроился работать в структуре футбольного клуба Зенит. И даже принимал участие в рекламных съемках, посвященных дню российской армии.

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И продолжил работать в России, даже когда эта страна напала на Украину. При этом там он решил отмалчиваться о войне, не высказав по этому поводу никакого мнения.

Такое предательство Тимощуку не простили. И за работу на врага Украинская ассоциация футбола еще в марте 2022 года решила наказать Тимощука. Его лишили всех титулов в чемпионате Украины, Кубке Украины, Суперкубке Украины. Также запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на территории Украины. А также рекомендовали лишить его тренерской лицензии Pro-UEFA.

При этом у Тимощука после этого хватило наглости подать апелляцию на это решение. Но апелляционный комитет УАФ оставил по-прежнему решение контрольно-дисциплинарного комитета.

Но если Тимощук может позволить себе игнорировать украинских журналистов, постоянно находясь в России, то от российских пропагандистов отвернуться ему не удалось. Они и спросили его о том, как он отреагировал на то, что его лишили всех наград в Украине. Ответ у него был довольно однозначен.

"На этот вопрос я не буду отвечать", – все что смог сказать Тимощук в ответ.

Следует отметить, что Тимощук попал не только под футбольные санкции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года, согласно которому введены санкции в отношении 119 человек. Среди них и Анатолий Тимощук. Ему запрещен въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.