Думает, что это украинские ракеты разрушают

Уроженец Херсона Максим Василенко изложил странное состор со словами: "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет". Похоже, что у бывшего гимнаста сборной Украины есть пророссийская позиция.

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Это состор у себя на странице выложил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Титулованный украинский гимнаст заявил, что страна должна знать своих "героев" в лицо.

Вот так человек, выступавший за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плох, но страна должна знать своих "героев" в лицо,

– прокомментировал сторис Верняев.

Василенко убрал состор со своей страницы после того, как Верняев ответил на это неоднозначное мнение.



Предатель среди украинских гимнастов / Скриншот из инстаграммы Верняева

Интересно, что 1 января 2022 Максим Васильенко неожиданно объявил об окончании спортивной карьеры. Гимнаст поблагодарил всех за работу.

Василенко есть чему поучиться у Верняева. Олег взял в руки оружие, чтобы приблизить победу Украины над Россией, а также активно помогает со сбором гуманитарной помощи.