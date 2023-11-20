Интересно, что одной из таких еще со времен аннексии Крыма стала первая в истории Украины чемпионка мира по сумо Ольга Давидко. Она перебралась на сторону врага еще с 2014-го, а через два года вообще начала свои выступления под триколором. Она променяла украинский паспорт на русский.

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Спортсменка-предательница

Спортсменка-предательница не только представляла Россию на соревнованиях, но и помогала оккупантам в качестве волонтера и даже собирала средства для нужд российской армии, основав собственный фонд.

Из-за чего прокуратура Крыма и Севастополя выдвинула подозрение Давидко, предавшей Украину.

После полномасштабного вторжения России в Украину она организовала "волонтерское движение" в оккупированном Крыму и принялась помогать врагу. Будучи публичным лицом, женщина неоднократно выступала в пропагандистских СМИ с поддержкой СВО и регулярно публиковала сообщения в соцсетях о собраниях и призывах помочь оккупантам. Указанные действия подозреваемой направлены на помощь государству-оккупанту с целью причинения вреда Украине путем передачи материальных ресурсов врагу и его вооруженным формированием,

– говорится в официальном сообщении.

Интересно и то, что пророссийская Давидко не скрывала, что голосовала на псевдореферендуме за "присоединение" Крыма к России. После госизмены Ольга стала вице-президентом "Федерации сумо Республики Крым".

Следует отметить, что Давыдко не единственная предательница Украины на спортивном фронте. Недавно в Хмельницкой области поймали легкоатлета, ежедневно пробегавший от 10 до 50 километров, чтобы собирать информацию для России с целью наведения ракетных ударов.

Ранее же был задержан велосипедист-рекордсмен, который корректировал ракетные удары по несокрушимому Харькову.