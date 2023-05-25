Яна Клочкова родилась 7 августа 1982 года в Симферополе. И в оккупированном Крыму она живет и сейчас, несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины. Эту информацию подтвердил журналист Слава Демин. Хотя спортсменка еще в 2021 году подтверждала информацию о том, что она проживает в Крыму, где проживают ее родители и сын. Тогда спортсменка жаловалась, что ее не пригласили на торжества по случаю 30-летия Независимости Украины.

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Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Яна Клочкова еще вела довольно активную светскую жизнь. Например, в сентябре 2021 года организовала заплыв через Днепр в Киеве. А вот с февраля 2022 года почти полностью исчезла с информационного поля. К примеру, она сделала приватной свою учетную запись в инстаграме. Что касается страницы в фейсбуке, то последний пост датирован 1 февраля 2022 года – поздравление с юбилеем мамы. По словам Славы Демина, она активно ведет свою страницу в российской соцсети вконтакте. Не исключено, что это может быть связано с тем, что россияне блокируют доступ к соцсетям на оккупированных территориях.

Но с начала полномасштабного вторжения Клочкова не сделала никакого заявления о войне и не осудила страну-агрессора.

Не исключено, что это может быть связано с политическим прошлым спортсменки. Ведь она была довольно близка к бывшему президенту Виктору Януковичу, и даже в 2006 году была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов".

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