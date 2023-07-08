Сомнительная репутация Бубки

В прошлом году Национальный олимпийский комитет Украины сменил руководителя. Пост покинул известный легкоатлет Сергей Бубка, возглавлявший организацию с 2005 года.

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После начала полномасштабной войны с Россией Бубка не раз попал в скандалы из-за своей позиции. В феврале чиновник позорно скрылся из Украины и около месяца не комментировал нападение россиян.

Позже Сергей начал говорить общие фразы и отказывался называть агрессора и произносить слово "война". Он намекал на то, что у родственников в оккупированном Донецке.

Работа на окупантов

Как показало исследование Bihus.info, у Бубки более тесные отношения с оккупантами. По их данным, Сергей и его брат Василий являются основателями зарегистрированной в Донецке компании "Монблан".

Фирма неоднократно принимала участие в украинских выигрывающих украинских тендерах, в том числе и после начала войны в 2014-м. Тогда "Монблан" официально зарегистрировали в Волновахе.

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Фирма занималась поставкой топливо и продукты на миллионы гривен. Уже в 2023 году "Монблан" появился в российском реестре юридических лиц с теми же владельцами – братьями Бубками.

Контракт почти на миллион

Более того, два месяца назад компания заключила договоры с оккупантами на поставку топлива на сумму 800 тысяч рублей (около 320 тысяч гривен). Так что неудивительно. что многие спортсмены критиковали Бубку за отсутствие проукраинской позиции.

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Отметим, что вместо Бубки НОК Украины возглавил его друг Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта. При этом и до Гутцайта остаются вопросы эффективности работы комитета.