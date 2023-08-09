С начала войны против России многие наши спортсмены поддержали Украину и помогают нашей армии давать отпор оккупантам. Однако, к сожалению, в украинском спорте нашлись предатели.

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Среди них оказалась и крымская сумоистка Ольга Давыдко. 37-летняя коллаборантка организовала на оккупированном полуострове проект помощи для российской армии "Вместе мы сила".

Ольга собирает для окупантов еду, одежду, тепловизоры, дроны, маскировочные сетки и медикаменты. Женщина призналась, что занялась этим из-за того, что международный спорт стал закрытым для россиян.

Кто такая Ольга Давыдко

Раньше Давыдко долгое время представляла сборную Украины и была даже первой в истории нашей страны чемпиона мира по сумо. В этот вид спорта она попала случайно благодаря тому, что на вокзале в Харькове увидел президент Украинской федерации сумо Сергей Коробко.

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В 2012 году Ольга приостановила карьеру и приняла участие в телешоу "Взвешенные и счастливые". Благодаря этому ей удалось сбросить 70 килограммов, а в 2013 и 2015 годах родила двух сыновей.

В 2016 Давыдко решила возобновить карьеру, но уже в составе сборной России. Спортсменка признавалась, что голосовала за "присоединение" Крыма к РФ на псевдореферендуме. Сейчас она является вице-президентом "Федерации сумо Республики Крым".