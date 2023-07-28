В начале июля журналистами были обнаружены связи компании Сергея Бубки с российскими террористами. После начала полномасштабной агрессии фирма "Монблан" появилась в российском реестре и заключала контракты с оккупантами на поставку топлива.

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24 Канал направил запрос в Службу безопасности Украины о деятельности компании Сергея Бубки "Монблан". В своем ответе правоохранители сообщили, что по факту деятельности фирмы было начато досудебное следствие. В уголовном производстве следователи СБУ изучают все обстоятельства деятельности компании. Расследование ведется по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Детали следствия пока не подлежат разглашению.

Дело Бубки