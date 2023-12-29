24 Канал уже анализировал самые большие победы украинского спорта в уходящем году. Теперь пришло время вспомнить о главных падениях наших атлетов в 2023-м. Конечно, не обошлось и без темы полномасштабного вторжения в Украину и настоящего предательства в мире спорта.

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Заря – неожиданный аутсайдер на вылет

Первая часть сезона УПЛ-2023/2024 стала шокирующей для футбольных болельщиков. Все давно привыкли, что на вершинах турнирной таблицы располагаются Динамо, Шахтер и Заря. Но этот сезон стал сезоном неожиданностей.

Если "горняки" еще навязывают свою борьбу, киевляне тоже начинают снова показывать "зубы", то Заря вообще не оправдывает свое прозвище "мужики". Луганский клуб не справился с задачей – игрой на два футбольных фронта.

Если в групповом раунде Лиги конференций Заря одержала две победы в 6-ти турах и заняла 3-е место в квартете "В", то в УПЛ дела у бронзового призера прошлого сезона-2022/2023 идут просто катастрофически.

"Мужики" набрали всего 12 очков за 14 сыгранных игр и занимают необычную для себя 14-ю строчку. А это зона плей-офф на вылет из украинского первенства. Команда за столько матчей получила всего две победы при 6-ти поражениях. Еще 6 поединков сводились к мировой.

Заря попытается исправить ситуацию в новом 2024 году, хотя нельзя сказать, что клуб пытается активно развиваться. Тем более что команда из Луганска закончила свой путь в еврокубках-2023/2024 и лишила Украину одного из двух представителей на евроарене. Борьбу в Лиге Европы продолжает только Шахтер.

Обратите внимание! Неуверенные выступления Зари в этом сезоне заставили руководство клуба прибегнуть к тренерским ротациям.



Вместо Валерия Кривенцова к рулю луганского клуба пришел Юрий Коваль, готовый вместе с командой исправлять критическую ситуацию.

"Золотые времена" украинского биатлона, похоже, в прошлом

Украинские болельщики не питали больших надежд на новый биатлонный сезон-2023/2024. И правильно сделали. Ведь старт от обеих украинских сборных хочется просто забыть. Лишь капитан мужской команды Дмитрий Пидручный является небольшим лучиком надежды в украинском биатлоне.

Биатлонист из Тернополя принял участие в шести гонках, а его лучшим результатом стало 19 место в преследовании в австрийском Хохфильцене. Только спринт в Австрии не удался Пидручному (52-я позиция). Во всех других личных гонках Дмитрий заезжал в ТОП-30.

Другие два биатлониста Антон Дудченко и Артем Тищенко набрали всего по 3 балла и занимают одни из последних мест в общем зачете.

Справочно! Пидручный логично занимает лучшее место среди украинских биатлонистов в общем зачете Кубка мира – 34-е место (72 балла). Также в общем зачете есть Дудченко (65-я позиция) и Тищенко (68-я строчка).

В женской команде дела обстоят более стабильно, а их места в общем зачете только это подтверждают. Ирина Петренко (26-я, 102 балла), Юлия Джима (30-я, 79 очков), Анастасия Меркушина (33-я, 78 пунктов), Кристина Дмитренко (49-я, 38 баллов) и Анна Кривонос (72-я , 1 пункт).

Если на Дмитренко и Кривонос не было больших надежд, то главной надеждой украинских болельщиков уже год остается Джима. Однако Юлия пока еще не заезжала даже в цветочную зону. Свой лучший результат 33-летняя киевлянка показала в преследовании в Швейцарии – 18 место.

Лучшей за эти три стартовых этапа Кубка мира стала Ирина Петренко. Хотя не она показала лучший результат украинок после трех этапов. Автором этого результата стала Меркушина. Анастасия заехала в топ-10 по результатам все того же персьюта в Ленцерхайде. Ирина же стала там 12-й.

Если в прошлом украинские болельщики чуть ли не каждый этап радовались медалям, то теперь за счастье увидеть заезд в цветочную зону, а на награды можно только надеяться. Времена золотой женской эстафетной четверки уже прошли!

Яна Клочкова – "золотая рыбка", которая выбрала вражеский "бассейн"

2023 год запомнился не только разочарованиями в спортивном плане. Этот год раскрыл тех титулованных спортсменов, которые оказались не такими уж и патриотами нашей страны, а то и откровенными предателями.

В первую очередь речь идет о "золотой рыбке" Украины Яне Клочковой. Уроженка Симферополя не изменила своему родному краю, но предала целую страну. Полномасштабная война не заставила олимпийскую чемпионку покинуть временно оккупированный Крым и переехать на подконтрольную Украине территорию.

Вместо этого Клочкова заняла другую позицию – молчание. Яна не только закрыла свои соцсети, которые и так ведет не так активно, но и решила жить по правилу: "Мой дом с краю – ничего не знаю". Сообщалось, что украинская пловчиха наполняет свою страницу в российской соцсети "ВКонтакте", ничего не сказала о войне и не осудила агрессора.

Тотальная нейтрализация от одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории, которая ранее жаловалась, что ее не пригласили на торжества по случаю 30-летия Независимости Украины.



Клочкова сделала частными свои соцсети / Скриншот из инстаграма

Главные спортивные достижения пловчихи-предательницы Яны Клочковой

Яна Клочкова – 4-кратная олимпийская чемпионка 2000-го (Сидней) и 2004-го годов (Афины). Также завоевала "серебро" на дистанции 800 метров свободным стилем на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Еще 10 раз украинская пловчиха поднималась на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах мира. В общей сложности получила на этом уровне 14 наград, 28 – на чемпионатах Европы (14 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали).

Поставила 50 рекордов Украины.

В 2004-м получила звание "Герой Украины", а уже через 4 года Клочкова попрощалась с профессиональной карьерой.

Давыдко финансирует убийства украинцев

Еще одной такой спортивной предательницей Украины стала сумоистка Ольга Давыдко, которой она является еще с 2016-го, когда возобновила карьеру ради сборной России и выбросила украинский паспорт. Еще тогда спортсменка признавалась, что голосовала за "присоединение" Крыма к России на псевдореферендуме, а сейчас она вообще является вице-президентом так называемой "Федерации сумо Республики Крым".

Однако в 2023 году Давыдко пробила очередное дно. Летом появилась информация, что сумоистка открыла фонд поддержки армии России с названием "Вместе мы сила". Из-за этого 37-летней коллаборантке, которая была первой чемпионкой мира по сумо для Украины, прокуратура Крыма и Севастополя выдвинула подозрение.

Будучи публичным лицом, женщина неоднократно выступала в пропагандистских СМИ с поддержкой "сво" и регулярно публиковала сообщения в соцсетях о собраниях и призывах помочь оккупантам. Указанные действия подозреваемой направлены на помощь государству-оккупанту с целью причинения вреда Украине путем передачи материальных ресурсов врагу и его вооруженным формированиям,

– говорилось в официальном сообщении.



Ольга Давыдко – сумоистка-предательница Украины / Кадр из видео

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Другие предатели украинского спорта:

Анатолий Тимощук – бывший футболист сборной Украины и Шахтера, который в 2007-м впервые поехал играть в Россию, где впоследствии стал ассистентом главного тренера в Зените. Мозг Тимощука, который делал из себя огромного патриота Украины, полностью промыли в стране-агрессоре.

– бывший футболист сборной Украины и Шахтера, который в 2007-м впервые поехал играть в Россию, где впоследствии стал ассистентом главного тренера в Зените. Мозг Тимощука, который делал из себя огромного патриота Украины, полностью промыли в стране-агрессоре. Максим Василенко – бывший спортивный гимнаст сборной Украины, который в январе 2022-го закончил профессиональную карьеру. После 24 февраля 2022 года несколько раз зашкваривался и выдавал свою пророссийскую натуру. В июне 2022-го стал тренером гимнастического центра в Москве.

– бывший спортивный гимнаст сборной Украины, который в январе 2022-го закончил профессиональную карьеру. После 24 февраля 2022 года несколько раз зашкваривался и выдавал свою пророссийскую натуру. В июне 2022-го стал тренером гимнастического центра в Москве. Виктор Петренко – бывший вице-президент федерации фигурного катания Украины, который участвовал в ледовом шоу в стране-агрессоре.

– бывший вице-президент федерации фигурного катания Украины, который участвовал в ледовом шоу в стране-агрессоре. Виталий Виценец – бывший футболист Шахтера, который с июля 2023-го является ассистентом главного тренера Звезды Санкт-Петербург.

И это еще далеко не весь список спортивных предателей Украины, которые стали настоящим разочарованием. Есть и много тех, к кому тоже есть большие сомнения. Самый известный и самый скандальный пример – это конечно Василий Ломаченко.