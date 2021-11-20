Успешная защита титула

Поединок Далакян – Консепсьон состоялся в Киеве в выставочном центре ACCO International. Этот поединок стал серьезным испытанием для Артема Далакяна, ведь украинский боксер 1, 54 года не проводил бои.

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Однако с задачей украинец справился очень уверенно. На протяжении всего поединка боксер из Украины доминировал на ринге. Что переросло в два нокдауна для соперника из Панамы. После мощных ударов украинца под глазами Луиса образовались гематомы, но и они не помешали Консепсьону продолжать поединок.

Все завершилось в 9-м раунде, когда соперник Далакяна упал на канвас, а его тренер сигнализировал судье о досрочном завершении боя.

Далакян провел успешную защиту чемпионского пояса по версии WBA.