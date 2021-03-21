Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик в пятый раз провел защиту своего титула. Украинский боксер 21 марта в Броварах победил чилийца Хосе Санчеса.

Ход поединка Беринчик – Санчес

С первого раунда Беринчик занял центр ринга и активно выбрасывал удар за ударом. Однажды Денису даже удалось развернуться.

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Во второй трехминутке Беринчик продолжил давить на соперника, который не закрывался в глухой оборонке. Под конец раунда над левым глазом Санчеса появилось рассечение после прекрасного удара Дениса.

На старте третьего раунда Беринчик правым ударом попал в лицо Санчеса и тот едва не упал. Беринчик бросился добивать соперника и рефери остановил поединок.

Беринчик победил техническим нокаутом!

Таким образом непобедимый украинский боксер выиграл 15 подряд бой на профессиональном ринге.