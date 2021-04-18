Падение дерзкого Редкача

Одиозный Иван Редкач не сумел получить 24-ю победу на профессиональном ринге. Взамен украинский боксер потерпел второе поражение подряд и уже 6 фиаско в карьере. На этот раз его "страшным сном" стал 32-летний американец Реджис Прогрейс.

К теме Редкач за бой против Прогрейса получит в 3,5 раза меньший гонорар, чем соперник

Боксеры осторожно начали бой, а уже во втором раунде за дело взялся боец ​​из США. Прогрейс выбросил несколько мощных комбинаций в сторону украинца, которые привели к рассечению над левым глазом в Редкача.

На этом американец не остановился и продолжал тотально доминировать на ринге. Редкачу нужно было лучше подготовиться к поединку, а не разбрасываться дерзкими заявлениями в сторону других украинских боксеров.

В четвертой трехминутке Иван оказался на грани нокдауна, но удержался на ногах. А уже в 6 раунде все завершилось в пользу Реджиса. Он нанес по корпусу Редкача мощный удар в печень. После которого Иван упал на канвас и уже не сумел подняться.

Однако судьи почему-то решили посчитать записки и отдать победу Прогрейсу по их решению, а не нокаутом. В итоге – 60-54, 60-54, 59-55 победа Реджиса по техническому решению.

Редкач покинул ринг только на носилках. Было видно, как больно украинцу. Иван запомнился на ринге разве что синими волосами, а вот его уровень бокса был средним.