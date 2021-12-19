Жена Беринчика заплакала после 5-го раунда

Беринчик и Чаниев со старта боя устроили "зарубу" в ринге и пропускали много ударов по лицу. Вследствие этого после 5-го раунда у Дениса Сильно кровоточил нос.

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Казалось, что у Беринчика был сломан нос, но непобедимый украинец продолжил поединок.

Денис Беринчик после 5-го раунда / Скриншот трансляции боя

Из-за окровавленного лица Дениса не выдержала его возлюбленная Лиана. Она расплакалась на трибунах, держа на коленях маленькую дочь.

Жена Беринчика плакала во время боя / Скриншот трансляции боя

Жена Беринчика плакала во время боя / Скриншот трансляции боя

Беринчик победил Чаниева