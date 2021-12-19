Жена Беринчика заплакала после 5-го раунда
Беринчик и Чаниев со старта боя устроили "зарубу" в ринге и пропускали много ударов по лицу. Вследствие этого после 5-го раунда у Дениса Сильно кровоточил нос.
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Казалось, что у Беринчика был сломан нос, но непобедимый украинец продолжил поединок.
Денис Беринчик после 5-го раунда / Скриншот трансляции боя
Из-за окровавленного лица Дениса не выдержала его возлюбленная Лиана. Она расплакалась на трибунах, держа на коленях маленькую дочь.
Жена Беринчика плакала во время боя / Скриншот трансляции боя
Жена Беринчика плакала во время боя / Скриншот трансляции боя
Беринчик победил Чаниева
- Денис Беринчик в очередной раз устроил шоу, выехав на машине на бой против Исы Чаниева. Россиянин стал 16-м соперником для Дениса на профессиональном ринге.
- 33-летний украинец успешно провел 6-ю защиту пояса WBO International, одержав победу решением судей.
- После боя Александр Красюк, промоутер Беринчика, заявил, что Денис идет за титулом.