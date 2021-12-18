Для Беринчика бой против Чаниева был уже третьим в 2021 году. В марте непобедимый украинец нокаутировал Хосе Санчеса, после чего провел бой на голых кулаках против Артема Лобова и жестоко побил россиянина.

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Третий номер рейтинга WBO мечтает сражаться за титул, поэтому в бою против Чаниева, который показывали в США, он должен был уверенно побеждать россиянина.

Беринчик сделал шаг навстречу титулу чемпиона мира

Без всякой разведки боксеры ринулись в открытый бой. Русский попытался напугать Беринчика прессингом, но после нескольких пропущенных ударов от украинца он немного успокоился.

Начало второго раунда было по-настоящему уличной дракой. Иса попытался втянуть Дениса в обмен ударами, что украинец и принял. Пожалуй, этот раунд Чаниев может записать в актив.

Третий раунд уже был за украинцем, работавшим первым номером. Денис завершил трехминутку мощной правой "плюхой". Четвертый раунд снова был в пользу Дениса, однако напряжение витало в воздухе.

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5-й раунд также был "мясорубкой": боксеры с окровавленными лицами под безумные овации, как волки, кусали друг друга. Вероятно, Денису сломали нос.

Беринчик и Чаниев продолжали просто бить друг другу "морды". Чаниев отлично работал туловищем, а Денис – ногами. В 7 – 8 раундах боксеры немного успокоились и Беринчик начал работать первым номером.

Денис мощно провел 9-й раунд, в котором зажимал россиянина и даже пошатнул соперника. В 10 – 11 раундах Чаниев пропустил несколько неприятных правых боковых и уже очень тяжело дышал. Однако и Беринчик достаточно много пропускал.

Кстати Непобедимый украинский экс-чемпион WBC и IBF провел первый бой за 6 лет и побил соперника.

Финальный раунд был выживанием для обоих боксеров: Егор Голуб, тренер украинца, кричал: "Крути!" За полторы минуты до конца раунда Денис пробил мощный правый боковой, но Чаниев чудом устоял.

После левого бокового от Дениса нога россиянина снова поехала. Беринчик бросился добиваться соперника, но не успел нокаутировать Чаниева.

Непобедимый украинец выиграл бой решением судей и одержал 16-ю победу на профессиональном ринге.