Дебют Беринчика в боях на голых кулаках

Беринчик решил выступить в Лиге кулачных боев, после того, как весной в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO. Тогда Денис легко победил Хосе Санчеса.

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Украинский боец решил встретиться с Артемом Лобовым, который является другом звездного ирландца Конора МакГрегора. Перед поединком Конор, который хотел посетить Киев, поддержал россиянина.

В лиге кулачных боев до встречи с Беринчиком россиянин провел 3 боя (2 победы и одно поражение). Также Лобов имел опыт выступлений в UFC.

Первым в импровизированный ринг из мешков вышел именно Лобов. После этого эффектно в стиле сериала "Острые козырьки" появился украинский боец. Оба бойца решили сражаться в шортах.

Ход боя

Беринчик активно начал поединок. Будучи легче на ногах, украинец "проваливал" оппонента, давил и зажимал возле мешков. Денис быстро разрывал дистанцию и выбрасывал широкие хуки.

Во втором раунде Беринчик вновь занял центр ринга. Оба бойца устроили зарубу с практически опущенными руками. Беринчик чрезвычайно рисковал, ведь у Лобова тяжелый нокаутирующий удар.

На второй минуте раунда Денис воспользовался незначительной ошибкой Артема и неприятно побил по россиянину. Беринчик откровенно переигрывал Лобова, ноги под которым начали коситься, а дыхание становилось все тяжелее.

Также Беринчик классно работал в клинчах, что, видимо, стало неожиданностью для Лобова.

В начале третьего раунда Беринчик начал выцеливать голову Лобова, меняя стойки. Лобов просто не знал, что делать с украинцем, который, словно с цепи сорвался.

Лобов тяжело дышал после тяжелого удара по корпусу: кроме того, на его лице появилась кровь. На 20 секунде до конца раунда Лобов побывал в нокдауне.

Бой продолжился в 4 раунде. Беринчик зажал Лобова у мешков. Когда Лобов пытался пойти в атаку, то натыкался на роскошную защиту Дениса.

В середине раунда Денис пробил тяжелый правый боковой, после чего нашел щеку россиянина левым. Как Лобов устоял – не понятно. В конце раунда рефери во второй раз отсчитал Лобову нокдаун.

5 раунд не состоялся. Беринчик одержал досрочную победу, ведь Лобов не смог продолжить бой.