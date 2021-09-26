Битва гладиаторов

Боксеры обошлись без разведки в первом раунде. Усик сразу включил максимальную скорость и соперники боролись за центр ринга. Старт боя оказался довольно ровным.

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Второй раунд также оказался конкурентным: более того – украинец работал первым номером. Джошуа не слишком удачно использовал джеб, который не мешал Усику рвать дистанцию.

Третий раунд точно можно 100% записать в актив Усика: украинец деклассировал соперника и практически отправил в нокдаун левым боковым.

Как Усик только останавливался, то Джошуа остро пробивал. В 4 раунде Энтони пытался отвоевать центр ринга и стремился биться на средней дистанции. Трехминутка – за британцем.

5 раунд оказался невероятным: оба боксера сумели донести несколько тяжелых ударов друг другу. Усик несколько замедлился, когда Джошуа выглядел посвежее.

В 6 раунде боксеры действовали менее активно, однако на последних секундах Джошуа пробил правый хук. Украинец устоял и его спас гонг.

Усику удалось перехватить инициативу в следующем раунде. Александр мощно пробил в челюсть, после чего начал насыпать британцу. На этот раз гонг помог уже Энтони.

Джошуа заметно нацеливался на правый прямой, когда Усик работал вспышками. Украинский боксер, словно фехтовальщик делал укол за уколом. 8 раунд оказался достаточно ровным.

Следующий раунд снова прошел при тактической борьбе. Джошуа прессинговал Усика, который отвечал меткими ударами. В конце раунда Александр потряс Энтони тяжелым ударом, однако прозвучал гонг.

В 10 раунде бой полностью раскрылся: боксеры начали насыпать друг другу. У Усика образовалось рассечение под правым глазом, а у Джошуа появился серьезный отек.

Украинец мощно начал 11 раунд, но Джошуа быстро отобрал инициативу. Конец раунд снова лучше провел украинец, работая по двум этажам. Фух!

Усик агрессивно начал финальный раунд, однако быстро пропустил неприятный правый прямой. В ответ Джошуа прилетела болезненная двойка. Александр продолжил давление и успешно провел несколько хороших атак. На последних секундах Джошуа от нокдауна спасли канаты! Бой столетия!

Судьбу поединка определили судьи, которые отдали победу Усику. Украинец выиграл свой 19 подряд бой на профессиональном ринге. Украинец только третий боксер, который стал чемпионом мира в крузервейте и хевивейте.