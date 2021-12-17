Что случилось с боксом в 2020 году

Как и все другие виды спорта, бокс потерял зрителей на трибунах. В отличие от футбола, проводить боксерский бой без зрителей невыгодно в первую очередь бойцу. Футболисты имеют контракты с клубами и по большому счету их ничего не интересует, ведь деньги приходят на карточку ежемесячно.

Смотрите также Сокрушительный удар на грани смерти: WBC назвала лучший нокаут 2021 года – видео

В боксе спортсмен зарабатывает от поединка до поединка и его прибыль зависит исключительно от того, что промоутер выжмет из шоу. Простыми словами, гонорар боксера формируется за счет продажи билетов, прав на трансляцию и рекламы за один конкретный бой.

"Про бокс" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому мы решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами траматического и зрелищного спорта.

Пандемия сильно ударила по гонорарам боксеров, поэтому выходить в ринг и жертвовать своим здоровьем стало невыгодно. Кроме того, любое шоу могло сорваться из-за заражения одного из боксеров.

Все же провести футбольный матч несколько легче, ведь все зависит не от одного человека. Риски меньше, поскольку на поле могут выйти другие игроки.

Из-за пандемии в 2020 году практически не было действительно больших поединков. Одним из таких мог стать бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Но боксеры заработали мизерные гонорары как для боя за звание абсолютного чемпиона мира. Более 3 миллионов долларов для Ломаченко и всего лишь 1,5 миллиона долларов для Лопеса.

Пенсионер Тайсон заработал больше, чем любая современная звезда

Майк Тайсон вместе с Лионелем Месси, пожалуй, самые узнаваемые спортивные персоны мира. Оказалось, что в 54 года Тайсон несмотря на пандемию может зарабатывать больше, чем любая современная звезда мирового бокса.

В 2020 году "Железный Майк" объявил о возвращении в бокс. Очевидно, что о бое с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, Александром Усиком или любым молодым боксером речь не шла. Майк начал традицию возвращение легенд. Но для чего?

Долгое время в СМИ обсуждался третий бой Тайсона против Эвандера Холифилда. В период 1996 – 1997 годов боксеры провели два поединка, в которых победы отпраздновал Холифилд. Один из поединков сделал Тайсона известным на всю жизнь. Майк откусил своему сопернику кусок уха.

Поэтому идея трилогии Тайсон – Холифилд сразу получила право на существование с точки зрения вывески. Традиционно для США боксеры подогревали интерес к поединку разнообразными заявлениями.

Оба обещали назвать дату поединка. Вероятно, Майк и Эвандер просто прощупывали почву. В команде Холифилда даже появился легендарный украинский боксер Владимир Кличко. Но бой так и не состоялся.

Кличко в лагере Холифилда / Фото из инстаграма Холифилда

Крис Лоуренс, менеджер Холифилда, обвинил Тайсона в срыве поединка. Он убеждал, что встреча была согласована.

Однако команда Тайсона отвергла все предложения и "Железный Майк" вроде бы потерял 25 миллионов долларов. Типичная американская история.

В итоге Тайсон банально кинул Холифилда, заставив на тот момент 58-летнего ветерана вернуться в зал.

Сам Майк выбрал в соперники бывшего чемпиона в 4 весовых категориях Роя Джонса. Менее медийного, но от того не менее выдающегося, несмотря на связи с Россией.

Рой Джонс и Майк Тайсон провели бой / Фото Getty Images

Организаторы боя Тайсон – Джонс ярко продемонстрировали, как следует проводить шоу. Ведь известно, что возвращение Тайсона и других легенд не все встретили с оптимизмом.

Это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как 53-летний мужчина сражается против 57-летнего. Конечно, не надо быть гением, чтобы понять, что у них закончились все сроки годности, если говорить об участии в боях,

– заявил Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри.

Но Уоррен сразу смягчился, когда понял, что бой имеет благотворительный характер. Тайсон откровенно заявлял, что возвращается ради благотворительности, а не потому что хочет набить карманы "зеленью".

Организаторы поединка придумали особые правила для боя, чтобы сделать его максимально зрелищным.

Вместо 12 раундов по 3 минуты боксеры провели восемь 2-минуток. Это вполне логичное решение изменить количество и продолжительность раундов учитывая возраст боксеров.

Кстати По**си мои я*ца, – Фьюри потроллил Усика и получил классический ответ украинца

Несмотря на благотворительный бой победителя все же должны были определить. На поединок пригласили судей. Не обошлось и без титулов: в WBC разработали специальный пояс.

В конце концов, Тайсон и Джонс встретились в конце ноября 2020 года в Лос-Анджелесе (США) на звездной арене "Стейплс-центр".

Именно там любит драться Ломаченко. Бой завершился ничьей, с которой "Железный Майк" категорически не согласился.

Майк Тайсон – Рой Джонс видеообзор боя

О содержании поединка можно говорить разные вещи и не слишком приятные. Ведь одно дело, когда Тайсону делают промо с резкими ударами, другое – когда он демонстрирует реальный тайминг. Лучше поединка скажут числа, что является ключевым для боксеров.

Бой Тайсона и Джонса на стриминговой платформе Triller вошел в десятку крупнейших PPV-событий в истории бокса. Поединок купили 1,6 миллиона пользователей. Это седьмой показатель за всю историю!

Топ-10 поединков по количеству PPV

1. Флойд Мэйвезер – Мэнни Пакьяо – 4,6 миллиона PPV

2. Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор – 4,2 миллиона PPV

3. Оскар Де Ла Хойя – Флойд Мэйвезер – 2,4 миллиона PPV

4. Флойд Мейвезер – Сауль Альварес – 2,2 миллиона PPV

5. Эвандер Холифилд – Майк Тайсон 2 – 1,9 миллиона PPV

6. Леннокс Льюис – Майк Тайсон – 1,6 миллиона PPV

7. Майк Тайсон – Рой Джонс-младший – 1,6 миллиона PPV

8. Майк Тайсон – Эвандер Холифилд – 1,5 миллиона PPV

9. Флойд Мэйвезер – Мигель Котто – 1,5 миллиона PPV

10. Джейк Пол – Бен Аскрен – 1,5 миллиона PPV

Шоу в Лос-Анджелесе стало самым продаваемым PPV в 2020 году. Также поединок Тайсон – Джонс вошел в пятерку самых рейтинговых боксерских событий за 18 лет.

По информации СМИ, Тайсон за бой получил 10 миллионов долларов. Джонсу досталось 3 миллиона долларов. И этот поединок позволил выйти на боксерский рынок компании Triller, хотя и не без скандалов.